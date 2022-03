Tec-Med standardisiert auf Veeva CRM, um das digitale Kundenerlebnis zu verbessern

Italienisches Biowissenschaftsunternehmen verbessert hybride Kundeninteraktion und steigert Effizienz des Vertriebs

BARCELONA, Spanien, 10. März 2022 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) hat heute bekanntgegeben, dass Tec-Med, ein italienisches Unternehmen, das sich auf Augenmikrochirurgie, Augendiagnostik, Medizin und ästhetische Chirurgie spezialisiert, Veeva Multichannel CRM in Italien und Spanien einsetzt, um das Kundenerlebnis und die Zusammenarbeit mit medizinischen Fachkräften über alle Kanäle hinweg zu verbessern.

„Veeva CRM bietet unseren Vertriebsteams eine bessere Möglichkeit, auf digitalem Wege mit Fachleuten des Gesundheitswesens in Kontakt zu treten und ihnen die richtigen Inhalte zur richtigen Zeit zu liefern, um persönliche Treffen zu ergänzen", so Stefano Pascale, Geschäftsführer von Tec-Med. „Durch die Zusammenarbeit mit Veeva konnten wir unsere Prozesse in allen Regionen standardisieren, die Effizienz unserer Außendienstmitarbeiter vergrößern und unser Multikanal-Kundenerlebnis verbessern."

Im Rahmen der digitalen Transformation mussten die Vertriebsteams von Tec-Med eine Modernisierung vornehmen und hybride Interaktionsstrategien einsetzen. Sie wollten Ärzten die Informationen liefern, die sie benötigen und die ihnen wichtig sind, und dies wann und wie sie es wünschen. Veeva CRM stattet die Vertriebsteams von Tec-Med mit einer fortschrittlichen Cloud-Lösung aus, die eine effektive, konforme Kommunikation über digitale Kanäle ermöglicht. Jetzt können die Außendienstmitarbeiter von Tec-Med ihre digitalen Interaktionen auf die spezifischen Bedürfnisse der jeweiligen Akteure im Gesundheitswesen abstimmen, und so die Beziehungen vertiefen und verbessern.

„Tec-Med verändert mit Veeva CRM die Art und Weise, wie sie mit den Akteuren im Gesundheitswesen in Kontakt treten, sowohl digital als auch persönlich", sagt Philipp Luik, Vice President of Commercial Strategy bei Veeva Europe. „Wir wollen eng mit Life-Sciences-Unternehmen in Italien zusammenarbeiten, um sie dabei zu unterstützen, effektive digitale Erlebnisse für Kunden zu schaffen."

Die Vertriebsmitarbeiter von Tec-Med optimieren ihre Interaktionen für ein hybrides Kundenerlebnis, indem sie mit Veeva CRM Mobile, Veeva CRM Approved Email , und Veeva CLM in Verbindung bleiben und dadurch den digitalen Austausch erweitern. Die Vertriebsteams von Tec-Med verbessern außerdem ihre Kundenbeziehungen mit Veeva CRM MyInsights , das ihnen in Echtzeit verwertbare Erkenntnisse für die unmittelbare Umsetzung vor Ort liefert.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Veeva Life-Science-Unternehmen in ganz Europa dabei hilft, das Beste aus dem hybridem Kundenerlebnis zu machen.

Weitere Informationen zu Veeva CRM finden Sie unter: veeva.com/eu/CRM oder verbinden Sie sich mit Veeva auf LinkedIn linkedin.com/company/veeva-systems oder unter @veeva_eu auf Twitter twitter.com/veeva_eu .

Informationen zu Veeva Systems

Veeva ist der führende Anbieter von Cloud-basierten Softwarelösungen für die weltweite Life-Science-Branche. Veeva hat sich der Innovation, höchster Produktqualität und dem Kundenerfolg verpflichtet. Das Unternehmen betreut mehr als 1000 Kunden, von den größten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Als gemeinnützige Gesellschaft ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Beteiligten, einschließlich der Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der von ihr bedienten Branchen, in Einklang zu bringen. Für weitere Informationen besuchen Sie veeva.com/eu .

Informationen zu Tec-Med

TEC MED hat im Laufe der Jahre eine solide Organisation aufgebaut, deren Stärke in den motivierten und hochqualifizierten MENSCHEN liegt. Die Kundenzufriedenheit steht im Mittelpunkt aller unserer Prozesse. Um dieses Ziel zu verfolgen, investieren wir in die Suche nach INNOVATIVEN Produkten und nutzen PARTNERSCHAFTLICHE Beziehungen mit den besten Anbietern auf dem Markt, mit denen wir unsere Geschäftsziele unter voller Achtung ethischer Werte erreichen können. Weitere Informationen finden Sie unter www.tecmed.it .

