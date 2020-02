Tecate fortalece su compromiso con sus raíces mexicoestadounidenses con el lanzamiento de la campaña 'Mexico is in Us'

LOS ÁNGELES, 21 de febrero de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Conocida como la cerveza mexicana más auténtica, Tecate anunció hoy el lanzamiento de su nueva campaña 'Mexico is in Us' (México está en nosotros), centrada en la convicción de que México está presente siempre que nos sintamos mexicanos. La campaña presenta, de manera oficial, el totalmente nuevo posicionamiento de marca de Tecate que rinde homenaje al rebelde espíritu de ser mexicoestadounidenses con desenfado, y devela la renovada identidad visual de la marca.

"Esta campaña va más allá de meramente presentar un nuevo resultado creativo: señala la evolución de Tecate hacia un énfasis con mayor relevancia cultural para los mexicoestadounidenses que buscan romper con convencionalismos y vivir de acuerdo con sus propias reglas. Estamos convencidos de que no hay tal cosa como ser mitad mexicano, al igual que no es posible ser mitad uno mismo. Con la campaña 'Mexico is in Us', Tecate motiva a los mexicoestadounidenses a abrazar el 200% de su orgullo cultural a ambos lados de la frontera", dijo Oscar Martinez, director sénior de la marca Tecate.

El lanzamiento oficial de la campaña 'Mexico is in Us' tuvo lugar el 13 de febrero con la publicación de un video de 30 segundos (titulado Credentials), y continuará hoy con la presentación de un segundo spot de 30 segundos (titulado Emotional). La campaña, creada en alianza con Nómades, durará 32 semanas en TV, radio, medios digitales y plataformas de redes sociales; cada spot contará con versiones en español que estarán al aire en televisión hispana, y habrá versiones en español y en inglés circulando en medios digitales, redes sociales y radio. Los videos fueron filmados en Los Ángeles y en la ciudad que da nombre a la marca: Tecate en Baja California, México, majestuosa tierra fronteriza que se yergue entre los Estados Unidos y México. Los spots contaron con la dirección de Alfonso Gómez Rejón, cineasta aclamado por la crítica.

"La trayectoria de Tecate habla de unificación, con raíces profundamente arraigadas en los valores y las tradiciones ancestrales de México, y con admiración por la nueva generación que contribuye a una evolución bicultural al forjarse un camino propio. Soy originario de las ciudades fronterizas de Laredo y Nuevo Laredo en Texas y México, y encuentro la campaña 'Mexico is in Us' especialmente entrañable", dijo Rejón.

El spot inaugural de la campaña vuelve a presentar la marca Tecate a los amantes de la cerveza con un ilustrativo recorrido por su legado como auténtica y desenfadada cerveza mexicoestadounidense que subraya sus raíces y una receta que tiene más de 75 años. El segundo spot brinda un intenso vistazo a la narrativa de la campaña que da vida al sentimiento de que México, más que un país, es una emoción. Ambos videos están disponibles en la página de Tecate en YouTube.

Como parte de la campaña, la marca también ha cambiado su enfoque hacia aquellas pasiones de mayor relevancia cultural que celebran el rebelde espíritu de Tecate y motivan a los bebedores mexicoestadounidenses de cerveza a llevar vidas desenfadadas de acuerdo con sus propias reglas. Centrando el objetivo en el fútbol soccer y la música, Tecate ha invertido en patrocinios y promociones minoristas que darán vida a la campaña 'Mexico is in Us' a través de intensas experiencias que los consumidores podrán disfrutar en eventos clave a lo largo del año.

"Anteriormente, el posicionamiento de Tecate se enfocaba de forma exclusiva en la masculinidad. Lo que nos encanta de la nueva campaña es que encarna un punto de vista más moderno y apegado a la cultura mexicoestadounidense. La campaña 'Mexico is in Us' muestra la evolución de la marca e incluye a todas las personas que aman lo mejor que México tiene para dar", dijo Belen Pamukoff, directora de marca de Tecate

La campaña respaldará el catálogo de Tecate en los Estados Unidos que incluye el sello de esta marca: los productos Tecate Original y Tecate Light, así como las recientes innovaciones Tecate Titanium y Tecate Michelada. Si desea más información sobre los productos Tecate y la campaña "Mexico is in Us", visite TecateBeerUSA.com.

ACERCA DE TECATE

Nacida en la bicultural frontera de Baja California en México, TECATE® encarna la desenfadada energía de los mexicoestadounidenses en los Estados Unidos. Seguimos orgullosamente elaborando cerveza en el pueblo que nos da nombre, Tecate, con la misma receta de la más alta calidad, desde 1944. TECATE® es importada por Cervezas Mexicanas, White Plains, N.Y. Para estar al día de nuestras novedades y actualizaciones, síganos en Twitter e Instagram como @Tecate, o visite TecateBeerUSA.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/335003/Tecate_Logo.jpg

FUENTE HEINEKEN USA Inc.

Related Links

http://TecateBeerUSA.com



SOURCE HEINEKEN USA Inc.