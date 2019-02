Tech Mahindra lance « netOps.ai » afin d'accélérer l'adoption du 5G auprès des prestataires de services de communication

Tech Mahindra s'apprête à inaugurer netOps.ai, une infrastructure d'automatisation des réseaux 5G et d'infogérance, lors du Mobile World Congress 2019

BARCELONE, Espagne, Feb. 25, 2019 /PRNewswire/ -- Tech Mahindra Ltd., un fournisseur leader de services et de solutions de transformation numérique, de consulting et de réingénierie, a annoncé le lancement de netOps.ai, son infrastructure d'automatisation des réseaux et d'infogérance. Tech Mahindra fera la toute première démonstration en direct de son infrastructure netOps.ai lors du Mobile World Congress 2019.

netOps.ai, l'infrastructure d'automatisation des réseaux et d'infogérance de Tech Mahindra, est destinée à accélérer l'adoption des réseaux 5G en automatisant toutes les étapes clés du cycle de vie du réseau. Les fonctions principales de netOps.ai incluent :

Automatisation du cloud télécom : automatisation du déploiement du cloud télécom pour différents personas et déploiement en un clic du cloud télécom.

Automatisation du cycle de vie VNF : automatisation de l'intégration VNF et de l'intégration réseau de bout en bout avec des accélérateurs d'intégration dans son VNF-Xchange

NetDevOps : mise en œuvre d'un pipeline d'intégration et de déploiement continus (CI/CD) devops complet pour les réseaux 5G dans un environnement multifournisseurs

Orchestration des services : automatisation et orchestration des services réseau, incluant la mise en œuvre d'un contrôle en circuit fermé pour l'autoréparation et la mise à l'échelle automatique

Manish Vyas, président CME et PDG des services réseau chez Tech Mahindra, a déclaré : « L'infrastructure netOps.ai de Tech Mahindra va permettre d'accélérer considérablement le déploiement des réseaux 5G. Les prestataires de services de communication à travers le monde seront à même de réduire simultanément le délai de commercialisation de leur réseau 5G ainsi que leur coût total de possession en automatisant chaque aspect du cycle de vie de leur réseau. Nous nous préparons à observer l'impact réel de la 5G et nous collaborons avec de multiples partenaires de différents marchés verticaux afin de développer des cas d'utilisation convaincants et pratiques. »

Gabriel Brown, analyste principal des réseaux mobiles et 5G chez Heavy Reading, a déclaré : « Si les opérateurs sont en mesure de déployer leur réseau 5G à grande échelle, à un rythme soutenu et à bas prix, la 5G présente un fort potentiel pour contribuer à la transformation des entreprises à travers de nombreux secteurs. Nous croyons que le bien-fondé économique et technique des services avancés, fournis à travers une infrastructure complexe, repose sur la capacité des opérateurs à automatiser les processus opérationnels, avec des modèles d'intégration et de déploiement continus qui prennent en charge les environnements multifournisseurs qui y sont essentiels. »

Tech Mahindra stimule la perturbation collaborative avec ses partenaires 5G et présentera conjointement l'infrastructure netOps.ai :

