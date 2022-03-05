TECH4ALL DigiTruck получает награду GSMA GLOMO Award

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Huawei

Mar 05, 2022, 13:11 ET

Проект TECH4ALL DigiTruck получает награду GSMA GLOMO Award за выдающийся вклад в достижение ЦУР ООН в области мобильной связи 

БАРСЕЛОНА (Испания), 5 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- Компании Safaricom, Close the Gap и Huawei удостоены награды Global Mobile (GLOMO) Award за совместный проект TECH4ALL DigiTruck и значительный вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН (ЦУР ООН) в области мобильной связи. Церемония вручения прошла в ходе выставки MWC 22 в Барселоне.  

Safaricom, Close the Gap, and Huawei win the GLOMO award for Outstanding Mobile Contribution to the UN SDGs
Safaricom, Close the Gap, and Huawei win the GLOMO award for Outstanding Mobile Contribution to the UN SDGs
DigiTruck trainees in Kenya
DigiTruck trainees in Kenya
Safaricom, Close the Gap, and Huawei win the GLOMO award for Outstanding Mobile Contribution to the UN SDGs DigiTruck trainees in Kenya

Проект DigiTruck реализуется в партнерстве с кенийским оператором связи Safaricom, Министерством ИКТ Кении, Computer for Schools Kenya, GSMA и международной неправительственной организацией Close the Gap. Этот проект входит в Tech4Education — образовательную часть инициативы компании Huawei по повышению доступности цифровых технологий TECH4ALL. TECH4ALL направлен на достижение ЦУР ООН и призван обеспечить равный доступ к цифровым услугам, соответствующим навыкам, приложениям и технологиям в области образования, защиты окружающей среды, охраны здоровья и развития. 

Проект DigiTruck был запущен в 2019 году в целях проведения цифровой интеграции в отдаленных и сельских общинах Кении. DigiTruck — это мобильный учебный класс, размещенный в бывшем в употреблении морском контейнере, где проводится обучение цифровым навыкам для тех категорий граждан, которым такие навыки требуются прежде всего. В нем 20 рабочих мест, оснащенных компьютерами, планшетами, смартфонами с подключением к сети Интернет с помощью разработки компании Huawei для фиксированного беспроводного доступа. Данное решение работает на солнечной энергии, поэтому может использоваться даже при отсутствии электричества.

С момента развертывания программы более 2300 студентов прошли 80 с лишним тысяч часов обучения в 19 округах Кении. Каждый 40-часовой курс охватывает базовые навыки цифровой грамотности, включая использование смартфонов, электронной почты и офисного программного обеспечения, а также подключение к сети Интернет. Помимо предоставления рекомендаций по утилизации электронных отходов обучение также охватывает ряд важных социальных навыков, в частности, составление деловых документов, поиск работы на электронных площадках и открытие онлайн-бизнеса.

«Мы стремимся внести свой вклад в достижение ЦУР ООН: предоставляем возможности для подключения к сети Интернет, внедряем инновационные решения и цифровые навыки, которые помогают нашим клиентам чувствовать себя увереннее в цифровом мире. Получение премии — это признание результата наших совместных усилий с Huawei и другими партнерами по подключению наших клиентов к цифровым услугам», — заявил генеральный директор компании Safaricom Питер Ндегва (Peter Ndegwa).

Программа способствует достижению Цели 4 «Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех». Инициативы, подобные DigiTruck, ускоряют достижение и других Целей, включая искоренение нищеты и обеспечение гендерного равенства. Развитие цифровых навыков имеет важное значение для будущего трудоустройства и создания возможностей для сообществ с низким уровнем дохода за счет использования онлайн-моделей бизнеса — это навыки, которые могут помочь людям выбраться из нищеты. Большинство курсов обучения нацелены на равное соотношение мужчин и женщин, однако есть отдельные курсы для девочек и женщин, у которых нехватка цифровых навыков особенно критична. В 2021 году DigiTruck совместно с Women in Technology Huawei провел обучение для 55 женщин в отдаленном округе Гарбатулла.

Для многих слушателей обучение становится первым опытом в области цифровых технологий, ключом к раскрытию их потенциала, о котором они могли и не подозревать.

«Программа DigiTruck, созданная Close the Gap совместно с Huawei, делает все возможное, чтобы превратить вызов в возможность, — заявил основатель и генеральный директор Close the Gap Оливье Ванден (Olivier Vanden). —  Молодежь, независимо от своего местоположения, получает доступ к цифровым возможностям, это означает большую инклюзивность и новые перспективы для местных сообществ».

Проект DigiTruck внедряется и в других странах мира в целях развития цифровых навыков и преодоления цифрового разрыва.

Компания Huawei получает награду GLOMO за свой выдающийся вклад в достижение ЦУР ООН второй год подряд — в 2021 году ее и Rainforest Connection наградили за проект TECH4ALL Nature Guardian, в рамках которого технология сетевой акустики используется для защиты исчезающих видов и экосистем от незаконной вырубки леса и браконьерства.

Премия GLOMO awards, организуемая компанией GSMA, присуждается за инновационный и выдающийся вклад организаций, меняющих то, как люди, сообщества и компании взаимодействуют и развиваются в цифровом мире. Награды GLOMO ежегодно присуждаются во время проведения выставки MWC 2022 в Барселоне.

Конгресс MWC 2022 Barcelona проходит с 28 февраля по 3 марта в Барселоне (Испания). Компания Huawei представляет свою продукцию и решения на стенде 1H50 в Fira Gran Via Hall 1. Вместе с международными операторами, отраслевыми специалистами и лидерами общественного мнения мы окунемся в такие темы, как отраслевые тенденции, ПУТЕВОДИТЕЛЬ по будущему и экологически чистое развитие, чтобы представить будущее цифровых сетей. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2022.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1759609/1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1759610/2.jpg 

SOURCE Huawei