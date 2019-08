TECH5 devient le premier fournisseur ABIS à intégrer pleinement ses technologies biométriques avec la plateforme de gestion des identités MOSIP®

BANGALORE, Inde, 22 août 2019 /PRNewswire/ -- TECH5 a intégré avec succès la plateforme MOSIP®1 avec sa plateforme T5-ABIS2 et ses kits de développement de logiciel (SDK) de biométrie pour la reconnaissance des empreintes digitales, de l'iris et du visage. TECH-5 a présenté une solution éprouvée et prête à l'emploi mettant en œuvre des données biométriques au Comité de direction et au Comité consultatif international3 de MOSIP le 6 août. TECH5 est le premier fournisseur du système d'identification biométrique automatique ABIS à réaliser une intégration avec la plateforme MOSIP.

MOSIP est une plateforme mondiale en libre accès conçue pour aider les organisations et les gouvernements à mettre en place un système d'identification fondamental qui fournit aux citoyens un identifiant numérique unique pouvant être authentifié de manière sécurisée et qui permet de fournir de manière efficace des services publics et privés, dont les soins de santé, l'éducation et la sécurité sociale. Le système d'identification doit également permettre aux citoyens de contrôler l'utilisation de leurs données personnelles. MOSIP peut être utilisé conjointement avec la plateforme T5-ABIS pour la duplication des données au cours du processus d'enregistrement, la vérification multifactorielle et l'authentification en vue des prestations de services. La plateforme peut également être utilisée pour évaluer la qualité des images biométriques durant l'enregistrement basé sur les SDK de TECH5 pour la reconnaissance des empreintes digitales, de l'iris et du visage. Les technologies intégrées offrent ainsi une plateforme disposant de grandes capacités d'appariement et d'inscription.

« TECH5 est fière d'être la première entreprise à être intégrée avec la plateforme MOSIP. Nous développons toutes nos technologies et nos solutions de gestion des identités en respectant les principes ID4D4 et nous sommes de fervents partisans du projet MOSIP, dont la mission est conforme à celle de notre société », a déclaré Rahul Parthe, président et co-fondateur de TECH5. « TECH5 s'est pleinement engagée dans l'intégration de sa plateforme avec MOSIP et travaille activement en faveur du projet, car nous sommes tout à fait convaincus que la combinaison de nos solutions apportera une forte valeur aux pays qui sont en train de mettre en œuvre des systèmes de gestion des identités. »

Ayant tiré des enseignements des expériences de l'Estonie et d'autres systèmes d'identification numérique avancés, notamment du système d'identification unique (UID) Aadhaar en Inde – le programme de gestion des identités le plus important au monde –, l'IIIT-B5 a construit la plateforme MOSIP, qui peut à présent être facilement déployée dans le monde entier. Les différents pays peuvent recourir librement à MOSIP et créer leurs propres systèmes d'identification inclusifs sans avoir à développer la technologie ad hoc du tout au tout. La solution combinée de MOSIP et TECH5 est conçue pour éviter la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur unique. Le système T5-ABIS est basé sur une architecture ouverte, offrant aux gouvernements une flexibilité maximale pour modifier les composantes technologiques en fonction des changements de stratégie sans avoir à refonder la totalité du système d'identification ou à enregistrer de nouveau les citoyens.

« Dans la société moderne, tout individu devrait avoir la possibilité de prouver son identité et d'accéder aux services et aux biens publics tout en étant assuré de la protection de ses informations personnelles. L'architecture ouverte de MOSIP et la participation d'entreprises partageant la même vision peuvent largement contribuer à rendre cette vision possible. TECH5, membre estimé et de la première heure de l'écosystème ouvert de MOSIP, suit une approche en adéquation avec la nôtre, et nous tenons à féliciter la société pour son intégration réussie avec MOSIP », a indiqué Srijoni Sen, de MOSIP.

Le Maroc sera l'un des premiers pays à mettre en œuvre MOSIP. Un protocole d'accord a été signé entre le gouvernement du Maroc, le ministère de l'Intérieur (MOI/GOM) et l'IIIT-B le 27 août 2018 afin préciser les modalités de l'accord et d'officialiser la collaboration entre les organisations.

À propos de TECH5

TECH5 est une entreprise technologique internationale basée à Genève, en Suisse, avec des succursales aux États-Unis, en Europe et en Asie. Consacrée à la conception, au développement et à la distribution de solutions de gestion des identités, elle a été fondée par une équipe de professionnels expérimentés, réalisant des innovations dans le domaine des solutions multimodales d'appariement biométrique depuis plus de 20 ans. TECH5 axe ses activités sur des produits très évolutifs en se basant sur l'expérience qu'elle a pu cumuler lors de la mise en œuvre de déploiements de grande envergure. Les marchés visés par TECH5 incluent les secteurs gouvernemental et privé, avec des produits comprenant des identifiants civils et privés, la police et des solutions d'authentification exigeant la confirmation de l'identité, par exemple, lors de l'ouverture d'un compte bancaire, de l'établissement d'un contrat d'utilisation ou d'une souscription à un abonnement de télécommunications.

[1] Modular Open Source Identity Platform (plateforme d'identification modulaire open source)

[2] Automatic Biometric Identification System (système d'identification biométrique automatique)

[3] Comité de direction de MOSIP

[4] Identification for Development (identification pour le développement)

[5] The International Institute of Information Technology, Bangalore (Institut international des technologies de l'information, Bangalore)

