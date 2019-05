Techedge adquire maior parte do capital social de uma Start-Up de software, fortalecendo sua oferta de inteligência de dados

MILÃO, 3 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A Techedge (BIT: EDGE) adquiriu 75% de participação na PA-4tune SrL, uma inovadora startup incorporada no final de 2017 que oferece uma solução de software própria e de última geração, a Sturnis365, que permite o gerenciamento de divulgações de forma eficiente e colaborativa para grandes empresas. A solução Sturnis365 permite que os usuários empresariais conectem números financeiros e dados contextuais em um ambiente colaborativo, impulsionando a eficácia no processo de gerenciamento de relatórios narrativos e divulgação.

Através da interação de capacidades de inteligência artificial, área onde a Techedge está atualmente investindo, a Sturnis365 tem como objetivo tornar-se a primeira solução de Gerenciamento Inteligente de Divulgação disponível no mercado. Esta aquisição fortalece a oferta de Inteligência de Dados da Techedge, aumentando o portfólio atual da solução para apoiar seus clientes na obtenção de eficiência e redução de custos através da aplicação de soluções digitais de última geração.

Apesar da solução Sturnis365 ter sido lançada no mercado recentemente, suas capacidades inovadoras e visionárias, baseadas em automação avançada na produção de documentos, permitiram que ela fosse adotada por diversas grandes empresas dos setores de energia, serviços e finanças de todo o mundo.

"A Sturnis365" comentou Domenico Restuccia, fundador e CEO do Grupo Techedge, "representa a criatividade e um foco constante na inovação tecnológica para criar valor imediato para a empresa. Isto se alinha claramente com a estratégia da Techedge de apoiar as empresas na transformação digital, desde seus procedimentos financeiros até seu principal negócio, incorporando valor em cada oportunidade ao longo da cadeia de valores".

"Fornecer valor imediato para grandes empresas, pulando longos ciclos de implementação é o novo modelo de negócios: aproveitar a metodologia de 'inverse design' e a integração completa de tecnologias de Inteligência Artificial diminui drasticamente o tempo para o retorno do investimento", disse Marco Mattei, executivo-chefe de operações da Sturnis365.

FONTE Techedge S.p.A

