Techedge e Openbravo assinam acordo estratégico de colaboração para o setor de Retail

Com esta aliança os varejistas irão se beneficiar da vasta experiência de ambas as empresas nesta indústria, e acessar um vasto portfólio de serviços e soluções que aproveitam a integração da plataforma omnichannel da Openbravo com soluções SAP Retail através de conectividade Openbravo-SAP já existentes.

Os principais recursos da Openbravo como ponto de venda web e móvel para auxiliar os clientes em qualquer lugar da loja, pagamentos via dispositivos móveis ou terminais de pagamento automático para um check-out mais rápido, ou até um mecanismo integrado para a gestão omnichannel de pedidos, permitirão aos varejistas uma combinação com soluções SAP Retail oferecer aos seus clientes uma experiência de compra excepcional e maior controle sobre as suas operações. Tudo isso em uma arquitetura altamente flexível que simplifica o processo de adoção e, através do uso de tecnologias voltadas à mobilidade ou Nuvem, proporciona aos varejistas um maior grau de agilidade e capacidade de inovação.

"Estávamos a procura do parceiro ideal para abordar aos nossos clientes de Retail com uma proposta única. Depois de avaliar muitas alternativas, vemos em Openbravo a plataforma ideal, com ampla cobertura funcional para o varejo omnichannel de hoje e um nível de flexibilidade superior às outras soluções do mercado. Isto, juntamente com a nossa vasta experiência em soluções SAP - com as quais Openbravo já possui conexão - confirma o alto valor agregado que podemos trazer ao mercado", disse Javier Rodríguez, Industry Lead da Techedge.

"Estamos muito satisfeitos com este novo acordo estratégico. Nossa presença global, perfil de clientes e as características de nossa plataforma omnichannel permitem nos posicionar de maneira única para trabalhar junto com um sócio do nível da Techedge. Acreditamos que as empresas varejistas líderes de mercado podem se beneficiar muito desta aliança", comenta Francesc Comas, COO de Openbravo.

Sobre a Openbravo

Openbravo é um fornecedor global de plataforma omnichannel para um comércio ágil e inovador. A Openbravo Commerce Cloud é uma plataforma multicanais móvel e baseada na Nuvem que oferece aos varejistas e restaurantes uma ampla funcionalidade omnicanal construída sobre uma plataforma móvel e altamente flexível, o que permite inovação de maneira rápida e o gerenciamento de mudanças de forma eficiente.

Com clientes em mais de 60 países, mais de 16.000 usuários de back-office e 25.000 pontos de venda utilizando as suas soluções, a Openbravo oferece a plataforma omnichannel mais flexível do mercado. A Openbravo possui escritórios na França, Dubai, Índia, México e Espanha.

Mais informações em www.openbravo.com

Sobre a Techedge

Ajudar as organizações a acelerar a sua transformação digital através da inovação contínua: essa é a missão da Techedge. A Techedge desenvolve soluções e serviços que combinam consultoria empresarial, conhecimento tecnológico e paixão pela inovação.

Seu objetivo é auxiliar aos clientes a descobrir novas oportunidades de negócio e torná-las realidade através de um processo de inovação ágil, cujos benefícios vão desde a cadeia de suprimentos até a sala de reunião. Sua abordagem é baseada na construção de confiança através de metas compartilhadas e relacionamentos a longo prazo.

Desta forma, tornam-se parceiros de seus clientes. Com presença internacional, oferecem aos seus clientes a escalabilidade e cobertura geográfica de um fornecedor global, o compromisso de um parceiro local e a competência de um consultor estratégico de confiança.

Mais informações em: http://www.techedgegroup.com

