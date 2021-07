Techking lança primeiro centro de serviços (TSC) no exterior: um marco na implementação global do modelo de desenvolvimento de três etapas

KARACHI, Paquistão, 26 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- No início de junho, uma força-tarefa composta por engenheiros de P&D da Techking, gerentes de negócios e uma equipe de serviços inovadores viajou ao Paquistão para a preparação de um centro de serviços Techking (TSC) local, a ser inaugurado oficialmente no início de agosto, bem como visitas pós-venda aos clientes típicos locais para obter feedback sobre o uso de pneus.

O Paquistão é um dos maiores mercados de pneus Techking em termos de vendas. Suas principais cidades são totalmente assistidas pela rede de revendedores da Techking. Os pneus Techking são amplamente reconhecidos pelos usuários locais e ocupam o primeiro lugar no mercado paquistanês de caminhões pesados com uma participação de mercado de cerca de 60%.

A qualidade comprovada e a reputação positiva de longo prazo permitem que a Techking obtenha amplo reconhecimento e alta preferência no mercado. Veja a força-tarefa de um cliente visitado, por exemplo, em meados de agosto de 2020, seus quatro caminhões foram equipados com 12 pneus Techking TKAM II S , com uma carga de pneus de 175 a 230%. No momento em que essa visita pós-venda foi realizada, esses pneus já tinham passado por condições de estrada difíceis por nove meses e espera-se que atinjam uma vida útil impressionante de 12 meses.

Um produto fenomenal não consegue se superar sem bons serviços pós-venda. No mercado paquistanês, as marcas de pneus só vendem pneus e raramente prestam serviços pré e pós-venda qualificados. A maioria das lojas de pneus ainda usam remendos e colas para reparar pneus. Esse tipo de forma primitiva reduz muito a vida útil do pneu e, ao mesmo tempo, afeta a segurança do veículo e de seu motorista.

Portanto, a Techking decidiu cofundar o primeiro TSC no exterior com o mais alto padrão de qualidade. O que impulsionará os recursos de serviço de ponta a ponta dos revendedores, incluindo correspondência de produtos pré-venda, treinamento de vendas e reparo e manutenção pós-venda. Processos técnicos sistematizados de maior qualidade possibilitam a entrega de pneus mais estáveis e garantem uma taxa de uso aprimorada, bem como uma vida útil mais longa.

O gerente geral do centro de vendas da Techking no exterior, Raymond Zhang , disse: "O TSC atua como um provedor de sistemas de serviços profissionais em nosso modelo de desenvolvimento de três etapas. Com o TSC, nossos revendedores estrangeiros desenvolverão recursos de ponta a ponta em soluções de pneus e oferecerão uma melhor experiência de usuário e valor de produto aos clientes." O lançamento do TSC no Paquistão marca um importante avanço e marco na implementação global da empresa. Em 2021, a Techking planeja estabelecer cerca de dez TSCs em todo o mundo.

Para mais detalhes, acesse o site oficial da Techking https://www.techking.com/ .

FONTE Techking Tires Limited

Related Links

techking.com



SOURCE Techking Tires Limited