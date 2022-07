Technisys integra sua plataforma à Microsoft Cloud para Serviços Financeiros para redefinir a experiência bancária

Com a integração, as instituições financeiras poderão personalizar ainda mais sua experiência com o cliente, além de adotar inovações digitais mais modernas e descobrir novos fluxos de receita por meio da nuvem.

SÃO PAULO, 1 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A Technisys, empresa líder mundial em soluções de core e digital banking de próxima geração, integra sua plataforma à Microsoft Cloud para Serviços Financeiros. A novidade permitirá às instituições financeiras maior capacidade de diferenciar-se no mercado e redefinir a experiência do cliente em tecnologias nativas na nuvem, acelerando assim seu processo de transformação digital. Essa integração permite escalabilidade até mesmo para organizações de grande porte com cerca de 150 milhões de clientes.

Atualmente, muitos bancos ainda seguem gerenciando sistemas legados em silos e entre seus departamentos internos. Isso limita a capacidade das instituições de fornecerem uma experiência contínua e consistente aos seus usuários em todos os seus canais - garantindo uma atuação centrada no cliente de forma ágil, perene e escalável.

A integração da plataforma da Technisys com a da Microsoft Cloud proporciona um caminho sólido e bem definido para construção de um ecossistema bancário completo para as organizações financeiras. Ela cria uma plataforma preparada para que o processo de transformação digital seja ainda mais coeso, possibilitando que os bancos ofereçam melhores experiências aos seus clientes, de forma consistente, com custos operacionais mais baixos e vantagem digital.

"A integração com a Microsoft fortalece nosso compromisso em redefinir a experiência bancária para consumidores e empresários. Estamos capacitando os bancos para criarem e oferecerem produtos financeiros inovadores e personalizados, projetados para serem parte integrante do estilo de vida das pessoas. Com a plataforma de computação em nuvem do Microsoft Azure, permitiremos que as instituições financeiras alcancem sua transformação digital de forma mais rápida e econômica - sem interromper os negócios no dia a dia. É uma proposta de valor convincente e comprovada." destaca Miguel Santos, CEO da Technisys.

"A integração da Technisys com o Microsoft Cloud para Serviços Financeiros permite que as instituições financeiras acelerem sua jornada digital e façam a transição para um modelo em nuvem. Sabemos o quanto a transformação digital é um desafio e com os recursos diferenciados das soluções da Technisys e da Microsoft podemos capacitar nossos clientes a inovar mais rapidamente e se concentrarem na entrega de valor a seus usuários, em vez de manter seus sistemas legados" afirma Bill Borden, vice-presidente corporativo global de Serviços Financeiros da Microsoft.

A integração apresenta recursos que vêm da introdução de um novo e robusto ecossistema de parceiros com uma plataforma de banco digital comprovada e de última geração - em que as instituições financeiras consigam se diferenciar, levar mais personalização e descobrir novos fluxos de receita.

Sobre a Technisys

A Technisys é líder mundial em soluções de banco digital de próxima geração, levando uma plataforma de core e digital banking que redefine a experiência do cliente. Atua suportando instituições financeiras e bancos tradicionais a se transformarem em digitais e os challengers, neo banks e fintechs a iniciarem suas operações. Com a melhor plataforma de tecnologia da categoria, entregamos diferenciação de forma única de duas maneiras: capacitando as organizações financeiras a criarem produtos personalizados - de forma dinâmica e em tempo real - e fornecendo recomendações significativas sempre que os clientes necessitem. A Technisys aproveita o poder e potencial dos insights de dados e os integra com tecnologia de ponta para oferecer ao mercado uma flexibilidade estrutural, proporcionando uma experiência digital consistente em todos os pontos de contato com o usuário, seja online, pelo celular ou em uma agência. Além disso, conferem também aos bancos e instituições financeiras mais agilidade para adaptar as suas ofertas a necessidade e estilo de vida de seus clientes.

Sobre a Microsoft

A Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) habilita a transformação digital na era da nuvem inteligente e da fronteira inteligente. A missão da Microsoft é empoderar cada pessoa e organização no planeta a conquistar mais.

