Technisys nomeia Maristela Martins, especialista da indústria financeira,como Head of Sales

Maristela Martins possui experiência na indústria de tecnologia para o mercado financeiro, com passagens por empresas líderes do segmento. Com extensivo background em tecnologia, banking e inovação, Maristela tem ajudado bancos e fintechs a acelerarem a transformação digital, como também construírem novas soluções de finanças embutidas dentro das iniciativas do Open Banking. "A Technisys já se provou uma solução world class para plataforma de banco digital omnichannel e estou entusiasmada para me juntar ao time. O modelo de negócio da Technisys é o grande diferencial. O Cyberbank combina uma solução ponta-a-ponta, integrada de forma nativa e modular, com componentes e aceleradores, o que traz a flexibilidade e velocidade que toda empresa ou banco precisa ter hoje em dia para acompanhar as novas demandas dos consumidores no ambiente digital", diz Maristela que possui um mestrado executivo em administração de empresas MBA pela BSP – Laureate International. A sua chegada à Technisys faz parte do plano de expansão e fortalecimento da companhia no país, para que mais instituições financeiras possam oferecer melhores produtos financeiros e uma melhor experiência bancária digital para os seus clientes.

"Estamos felizes por ter Maristela no time. Ela nos ajudará a continuar fornecendo soluções que ajudam as instituições financeiras a diferenciarem suas experiências de cliente, venderem mais e reduzirem o tempo de lançamento de novos serviços financeiros no mercado. A Technisys tem uma plataforma que permite aos bancos criar experiências digitais inteligentes e positivas de forma rápida e eficaz, sem sair do ecossistema. Eles podem até mesmo abrir seus APIs para interagir com o nosso ecossistema em poucos meses, algo que levava anos e custava muito dinheiro anteriormente", diz Miguel Santos, CEO e co-fundador da Technisys.

Sobre a Technisys

Technisys é a plataforma de core bancário e digital de próxima geração que ajuda a redefinir a experiência do cliente. Com a melhor plataforma tecnológica da categoria, a Technisys oferece diferenciação única de duas formas fundamentais: capacitando as instituições financeiras a criarem dinamicamente produtos financeiros personalizados na velocidade que o mercado exige e fornecendo recomendações significativas aos clientes no momento em que eles a necessitam. A Technisys aproveita o poder e a percepção fornecidos pelos dados e os integra com tecnologia de ponta, que oferece flexibilidade estrutural. Flexibilidade que permite às instituições financeiras criarem e adaptarem qualquer produto financeiro, em segundos, para proporcionar uma experiência digital sem interrupção em cada ponto de contato do cliente, seja on-line, móvel ou em filiais. A sua plataforma dá aos bancos e às fintechs a agilidade para adaptar ofertas exclusivas, que se tornam parte integrante do estilo de vida dos clientes.

Contato: Louise Finlay, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1696052/Maristela_Martins.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1082545/Technisys_Logo.jpg

FONTE Technisys

SOURCE Technisys