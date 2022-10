Technológia Hisense zabezpečuje plynulú prevádzku počas majstrovstiev sveta vo futbale FIFA World Cup Qatar 2022™

Odkedy spoločnosť Hisense vstúpila do tejto oblasti v roku 1998, bola posledných 10 po sebe nasledujúcich rokov vedúcou spoločnosťou v čínskom odvetví inteligentnej dopravy a podieľala sa na mnohých významných projektoch. Tento rok v marci spoločnosť Hisense oficiálne podpísala partnerstvo s vládou hlavného mesta Etiópie Addis Abeba na inteligentný autobusový systém, ktorý by mal byť dokončený do 21 mesiacov. Vďaka tomuto systému môžu občania, prostredníctvom mobilných aplikácií a digitálnych informačných displejov, získať cestovný poriadok autobusov v reálnom čase. Systém tiež umožňuje spoločnostiam verejnej dopravy získavať monitorovanie v reálnom čase, diaľkové ovládanie a inteligentné odosielanie, analyzovať súlad medzi pohybom cestujúcich a dopravnou kapacitou, prideľovať zdroje a monitorovať údržbu, čo je základom pre budúce vedecké rozhodovanie.

Na autobusovom termináli CSW, centre inteligentnej mestskej dopravy v Jakarte, bola predstavená 252-palcová LED obrazovka od spoločnosti Hisense, ktorá zobrazuje dopravné informácie v reálnom čase a informácie o cestovnom poriadku, čo cestujúcim poskytuje príjemný zážitok z cestovania. Do dnešného dňa sa inteligentná doprava spoločnosti Hisense rozšírila do Južnej Afriky, západnej Afriky, Dubaja, Indonézie, Thajska, Vietnamu, Slovinska a Srbska atď.

B2 B odvetvia: ďalší kľúčový prelom pre spoločnosť Hisense

V posledných rokoch spoločnosť Hisense pokračovala v transformácii svojich produktov a priemyselného reťazca na špičkové technológie, pričom sa postupne stala svetovým lídrom v odvetviach B2B, ako sú komerčné displeje, ultrazvukové medicínske riešenia a riešenia pre inteligentné mestá, a úspešne sa transformovala zo „spoločnosti vyrábajúcej domáce spotrebiče" na „spoločnosť zaoberajúcu sa špičkovými technológiami".

Spoločnosť Hisense urýchli priemyselnú transformáciu a modernizáciu, zvýši investície do zdrojov a obchodnú expanziu v segmente B2B a ďalej posilní globálny vplyv zahraničných podnikov B2B. S rozvojom odvetvia B2B prispieva spoločnosť Hisense k ľudskému šťastiu a lepšiemu svetu.

