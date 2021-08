Technologia InferVision AI pomaga Komisji Europejskiej w monitorowaniu wariantów COVID-19

Aplikacje InferVision AI zostały opracowane, aby wspomóc lekarzy w szybkim i precyzyjnym analizowaniu objawów infekcji płucnych na podstawie zwykłych obrazów z tomografii komputerowej. Obrazy przetwarzane są pod kątem zacienienia typu mlecznego szkła i wysokiej gęstości tkanek, które są kluczowe w rozpoznawaniu wirusowego zapalenia płuc powodowanego przez koronawirusa. Jeśli dojdzie do wykrycia tych cech, personel natychmiast otrzymuje stosowny komunikat, co pozwala nadać priorytet potencjalnym pacjentom COVID-19. System zapewnia też możliwości porównawcze, co pozwala lekarzom na monitorowanie postępów choroby w czasie, pozwalając na oferowanie lepszych programów terapii.

Sun Yipeng, dyrektor InferVision Europe, powiedział: „Wielu z nas straciło naszych bliskich w czasie pandemii. Świat medyczny poświęcił ogromne zasoby w tej kluczowej walce. To zaszczyt, że możemy przekazać naszą zaawansowaną technologię, by zmniejszyć nakład pracy tych, którzy pracują na pierwszej linii. Jesteśmy przekonani, że zastosowanie sztucznej inteligencji w tych wysiłkach pomoże całej ludzkości".

Proces selekcji realizowany przez Komisję Europejską opiera się na trzech kryteriach: 1) doskonałość techniczna i dojrzałość technologii, 2) zdolność do szybkiego udostępnienia usługi wybranemu szpitalowi, 3) możliwość realizacji proponowanego planu instalacji systemu w docelowej liczbie szpitali. InferVision spełnił wszystkie te kryteria z nawiązką.

Komisja Europejska zdobyła cenne informacje dotyczące korzystania z analizy obrazu z użyciem sztucznej inteligencji w kontekście postępów choroby COVID-19 w płucach. Oczekiwane jest rozszerzenie zakresu umowy w celu dostarczenia dalszych solidnych dowodów dotyczących korzyści z korzystania ze sztucznej inteligencji w służbie zdrowia.

InferVision to czołowe globalne przedsiębiorstwo działające w branży wysokiej technologii medycznej sztucznej inteligencji, usprawniające pracę lekarzy i służące pacjentom dzięki lepszej diagnozie, efektom leczenia i obniżonym kosztom. InferVision wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji i głębokiego uczenia do tworzenia wielu platform, w tym platformy do zarządzania aplikacjami AI, platformy AI do eksploracji danych oraz kilku aplikacji klinicznych AI, jak również medycznych systemów AI do kontroli jakości, zarządzania zdrowiem i badań naukowych. InferVision zapewnia zaawansowane, inteligentne usługi dla płatników, świadczeniodawców i pacjentów, realizując swoją misję „rozwijania technologii i inspirowania opieki zdrowotnej". Więcej informacji: https://global.infervision.com lub Sun Yipeng, mailto:[email protected].

