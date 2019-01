Technologia samodzielnej instalacji NetComm zwiększy wydajność globalnego rynku stałych sieci bezprzewodowych 5G

Chociaż stałe sieci bezprzewodowe zostały wytypowane jako jeden z głównych silników wzrostu wczesnych implementacji 5G, potencjał tego rozwiązania był ograniczony przez to, że niektóre z wczesnych, wyprzedzających standardy 5G wdrożeń wymagały od operatorów instalacji zewnętrznej anteny łączącej klientów.

Czas i koszt związany z podłączeniem sprzętu po stronie klienta są czynnikami, które mogą zagrozić rozwojowi rynku stałych sieci bezprzewodowych 5G ze względu na niską zyskowność rozwiązań w implementacji na dużą skalę.

Jednak platforma samodzielnej instalacji 5G firmy NetComm zapewnia operatorom wydajny kosztowo model typu plug-and-play, co przyczyni się do znacznego zmniejszenia czasu i kosztów podłączenia domów i przedsiębiorstw do usług stałych sieci bezprzewodowych 5G.

Platforma samodzielnej instalacji 5G NetComm pozwala użytkownikom na nawiązanie najlepszego możliwego połączenia przez aplikację na telefonie, która łączy się z nowym modemem i siecią 5G oraz sugeruje użytkownikowi najlepszą lokalizację modemu w domu.

Ze względu na różnorodne cechy charakterystyczne rynku stałych sieci bezprzewodowych 5G, w tym wykorzystanie różnych pasm widma i rozmiarów komórek, firma NetComm opracowała cały portfel rozwiązań rynkowych, z których wszystkie obsługują tak pasma poniżej 6 GHz, jak i mmWave.

Zestaw do montażu na biurku wewnątrz : instalacja możliwa jest w dowolnym miejscu w domu, urządzenie najlepiej sprawdzi się w lokalizacjach blisko stacji bazowych w domach, które już mają dobry sygnał.

: instalacja możliwa jest w dowolnym miejscu w domu, urządzenie najlepiej sprawdzi się w lokalizacjach blisko stacji bazowych w domach, które już mają dobry sygnał. Zestaw do montażu w oknie wewnątrz : instalacja możliwa jest w oknie w celu zwiększenia siły sygnału, a tym samym jakości połączenia.

: instalacja możliwa jest w oknie w celu zwiększenia siły sygnału, a tym samym jakości połączenia. Zestaw do montażu na ścianie na zewnątrz : urządzenia wykorzystują także anteny wielokierunkowe, które umożliwiają większy zasięg i umieszczenie dalej od stacji bazowej. Firma NetComm oferuje zarówno zestaw do instalacji ściennej samodzielnej, jak i do instalacji przez inżyniera.

: urządzenia wykorzystują także anteny wielokierunkowe, które umożliwiają większy zasięg i umieszczenie dalej od stacji bazowej. Firma NetComm oferuje zarówno zestaw do instalacji ściennej samodzielnej, jak i do instalacji przez inżyniera. Zestaw do montażu dachowego na zewnątrz: zestaw do instalacji na dachu wykorzystujący wysokiej jakości anteny wielokierunkowe, co zapewnia dodatkowy zasięg ze stacji bazowej z dobrą łącznością.

Els Baert, dyrektor marketingu i komunikacji w NetComm:

„NetComm wdraża brakujący element układanki, który umożliwi przyjęcie stałej sieci bezprzewodowej 5G w skali masowej."

„Żadna nowa technologia nie może liczyć na sukces, jeżeli nie ma łatwego sposobu na jej wdrożenie. Nasza platforma samodzielnej instalacji zmienia sytuację kosztową stałej sieci bezprzewodowej 5G."

„To rozwiązanie jest bardzo dobre dla użytkowników, ponieważ nie muszą czekać w domu na inżyniera, mogą po prostu wejść online na kilka minut po podłączeniu sprzętu."

„Pracowaliśmy w celu zapewnienia tego, żeby nasza platforma stałej sieci bezprzewodowej 5G zapewniała wyjątkową jakość połączenia dorównującą temu, do czego użytkownicy przyzwyczaili się w usługach stałej sieci szerokopasmowej optycznej lub kablowej."

David Kennedy, dyrektor praktyki w globalnej firmie doradczej telekomunikacji Ovum:

„Nasze badania w Ovum jasno wskazują na to, że koszty instalacji mają znaczący wpływ na propozycję biznesową stałego dostępu bezprzewodowego."

„W niektórych przypadkach koszty instalacji mogą być nie do przezwyciężenia i przez to usługi stałego dostępu bezprzewodowego mogą nie być wprowadzone."

„Dlatego też nowe technologie zapewniające niższe koszty instalacyjne pomagają w zwiększaniu potencjalnej grupy klientów stałych rozwiązań bezprzewodowych i zwiększają ekonomię skali, co wspiera propozycję biznesową inwestycji w stałą sieć bezprzewodową."

O NetComm

NetComm (ASX: NTC) to globalny deweloper rozwiązań łączących światłowody i domy, urządzenia i sprzęt. W świecie, w którym liczą się połączone życia rozwiązania szerokopasmowe stałej sieci bezprzewodowej, bezprzewodowego internetu rzeczy M2M/Industrial i tzw. Fibre to the distribution point (FTTdp) są opracowywane specjalnie z myślą trudniejszych implementacjach. W NetComm rozumiemy, że nie ma jednego rozwiązania, które odpowie na wszystkie potrzeby. Każdy operator i przedsiębiorstwo są inne, dlatego też tworzymy odpowiednie rozwiązania VDSL, Gfast, 4G i 5G w odpowiedzi na potrzeby konkretnych sieci, rynków i warunków geograficznych na całym świecie. Założona w 1982 r. firma NetComm jest uznanym na całym świecie innowatorem w zakresie pionierskich technologii przekazu danych. www.netcommwireless.com

