Technologická priemyselná rozvojová zóna Chianjang venuje desať rokov budovaniu moderného nového mesta s integráciou priemyslu a mesta

CHIANJANG, Čína, 16. augusta 2022 /PRNewswire/ -- Dňa 30. júla bola v Technologickej priemyselnej rozvojovej zóne Chianjang v provincii Šen-si dokončená kancelárska budova projektu výrobnej linky na výrobu skla so substrátom G8.5+. Spolu so 14 budovami, ktoré sa súčasne stavajú, zobrazuje stavenisko v plnom prúde s vyťaženými vežovými žeriavmi.

Technologická priemyselná rozvojová zóna Chianjang bola založená v roku 1992 a v roku 2012 bola povýšená na zónu špičkových technológií národnej úrovne. Podľa správneho výboru zón, od roku 2012 do roku 2022 zaznamenala dramatické zmeny vo vzhľade mesta a rýchly hospodársky rozvoj.

V priebehu desaťročia sa hodnota priemyselnej produkcie zóny zvýšila z 8,12 miliardy čínskych jüanov v roku 2012 na 80,7 miliardy čínskych jüanov, čo je takmer 10-násobný nárast, a celkový objem dovozu a vývozu sa zvýšil zo 190 miliónov čínskych jüanov v roku 2012 na 20,23 miliardy čínskych jüanov v roku 2021, čo je takmer 100-násobný nárast. V roku 2021 sa umiestnila na 84. mieste spomedzi 169 národných zón špičkových technológií.

V priebehu desaťročia sa zóna zamerala na štyri popredné priemyselné odvetvia – elektronické displeje, výrobu špičkových zariadení, biomedicínu a nové kompozitné materiály. Z hľadiska odvetvia elektronických displejov sa sústreďuje na projekt výrobnej linky na LCD panely CEC 8.6 generácie a je domovom 40 nadväzujúcich a následných podnikov, ako sú TPV a Honing. Vybudoval sa priemyselný klaster s objemom 100 miliárd čínskych jüanov. V oblasti výroby špičkových zariadení prilákala takmer 30 podnikov, ako napríklad Letin Automobile, ktoré vytvorili priemyselný klaster s objemom 50 miliárd čínskych jüanov. Pokiaľ ide o biomedicínsky sektor, v zóne sa usadilo viac ako 50 farmaceutických spoločností vrátane Buchang Pharmaceutical a Xiuzheng Pharmaceutical. Zóna plánuje vybudovať biomesto so zameraním na výskum a vývoj biofarmaceutických výrobkov, ako sú kmeňové bunky a činidlá na diagnostiku in vitro, ktoré by malo vytvoriť priemyselný klaster v rozsahu 50 miliárd čínskych jüanov. Pokiaľ ide o sektor nových kompozitných materiálov, ktorý poskytuje najmä podporné kompozitné materiály, ako sú tesnenia používané v letectve, zóna prilákala viac ako 80 podnikov vrátane spoločnosti Tiancheng Aerospace, čím sa vytvoril priemyselný klaster v hodnote 10 miliárd čínskych jüanov.

V priebehu desaťročia sa zóna zmenila z vidieckej poľnohospodárskej krajiny na nové priemyselné mesto pre život a prácu. Ako dôležitý motor hospodárskeho rastu sa stala najsľubnejšou priemyselnou zónou v severozápadnej Číne.

