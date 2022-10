Technologie Hisense zajišťuje plynulý provoz během mistrovství světa ve fotbale v Kataru 2022

Od roku 1998, kdy společnost Hisense vstoupila do této oblasti, je již 10 let po sobě vedoucí společností v čínském odvětví inteligentní dopravy a podílí se na řadě významných projektů. Letos v březnu společnost Hisense oficiálně podepsala partnerství s vládou etiopského hlavního města Addis Abeba na inteligentním autobusovém systému, který by měl být dokončen do 21 měsíců. Díky tomuto systému mohou občané získat jízdní řád autobusů v reálném čase prostřednictvím mobilních aplikací a digitálních informačních displejů. Systém také umožňuje dopravním podnikům provádět monitorování v reálném čase, dálkové řízení a inteligentní dispečink, analyzovat soulad mezi tokem cestujících a přepravní kapacitou, alokaci zdrojů a monitorovat údržbu, což je základem pro budoucí informované rozhodování.

Na autobusovém terminálu CSW, který je centrem inteligentní městské dopravy v Jakartě, byla nainstalována 252palcová LED obrazovka společnosti Hisense, která zobrazuje dopravní informace a jízdní řády v reálném čase a poskytuje cestujícím příjemný zážitek z cestování. Do dnešního dne se inteligentní dopravní řešení Hisense rozšířily do Jižní Afriky, západní Afriky, Dubaje, Indonésie, Thajska, Vietnamu, Slovinska a Srbska atd.

B2 B odvětví: Další klíčový průlom pro společnost Hisense

V posledních letech společnost Hisense pokračovala v transformaci svých výrobků a průmyslového řetězce na špičkové a vyspělé technologie a postupně se stala světovou jedničkou v odvětvích B2B, jako jsou komerční displeje, ultrazvukové lékařské přístroje a inteligentní městská řešení, a podařilo se jí transformovat se ze „společnosti vyrábějící domácí spotřebiče" na „společnost vyrábějící špičkové technologie".

Společnost Hisense urychlí průmyslovou transformaci a modernizaci, zvýší své investice do zdrojů a obchodní expanze v segmentu B2B a dále posílí globální vliv zámořského podnikání v oblasti B2B. S rozvojem B2B průmyslu přispívá společnost Hisense k lidské spokojenosti a lepšímu světu.

