Technologie Tiling Ribbon (TR) : l'élément clé derrière le panneau Tiger Pro de JinkoSolar d'une puissance record de 580 Wc

SHANGHAI, 29 mai 2020 /PRNewswire/ -- Les projets solaires à échelle industrielle nécessitant une puissance de 500 Wc et plus, il est évident qu'il doit exister un besoin en panneaux solaires plus puissants. Le secteur cherche actuellement, dans le cadre de la recherche et du développement, des moyens d'améliorer la performance énergétique et l'efficacité des modules. Mais à l'heure actuelle, une puissance de 500 Wc ne représente qu'une modeste augmentation d'échelle par rapport à 450 Wc. JinkoSolar a donc récemment lancé la série Tiger Pro, qui offre jusqu'à 580 Wc pour la version à 78 cellules et 535 Wc pour la version à 72 cellules, soit 20 % de puissance supplémentaire par rapport à un panneau 450 Wc et 15 % de plus par rapport à un panneau 500 Wc.

Par ailleurs, Tiger Pro a démontré l'adaptabilité d'un panneau d'une puissance record pouvant aller jusqu'à 580 Wc, une performance rendue possible en améliorant les processus liés à la technologie Tiling Ribbon (ruban de carrelage, ou TR selon le sigle anglais) et aux barres omnibus multiples. La technologie TR pourrait jouer un rôle dans l'extension de la classe de puissance au-delà de 500 Wc. Par rapport à la méthode d'interconnexion conventionnelle, le processus de la technologie TR présente des raccords sans soudure et un espace intérieur effectif beaucoup plus grand, ce qui se traduit par une meilleure performance et un courant de commande plus important. Le ruban circulaire utilisé a un effet très positif, la section transversale étant très petite, et sera bénéfique du fait qu'elle redirige davantage de lumière absorbée dans les cellules.

La taille du module de la version à 72 cellules du Tiger Pro est relativement proche de celle des autres versions de 500 Wc et plus, et correspond exactement aux exigences actuelles en matière de conditionnement, tout en présentant un écart de 10 à 20 Watts en termes de puissance de sortie. Les utilisateurs peuvent voir une grande différence en termes de densité et de performance énergétiques. De plus, le module de 500 Wc et plus présente certaines limites en termes de nombre de panneaux déployés dans une chaîne, car la tension en circuit ouvert ne peut être réduite. L'innovation apportée par JinkoSolar a permis de réduire la tension en circuit ouvert à 49,5 Voc dans le Tiger Pro.

Le fait de conserver les modules Tiger ou de passer aux Tiger Pro offre des avantages plus importants par rapport aux autres options existantes en raison de leur plus grande puissance, de leur adaptabilité, de leur approvisionnement suffisant et de leurs meilleures caractéristiques de performance.

SOURCE JinkoSolar