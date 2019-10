Technology in Retail 2020 - La plus grande conférence de Russie axée sur la technologie dans l'industrie du commerce de détail aura lieu dans le Digital Business Space de Moscou en décembre

Technology in Retail 2020 (Technologie dans le commerce de détail en 2020)

MOSCOU, 2 octobre 2019 /PRNewswire/ -- La plus grande conférence de Russie axée sur la technologie dans l'industrie du commerce de détail aura lieu dans le Digital Business Space de Moscou.

Organisé par la Moscow Agency of Innovations, l'évènement réunira des startups, des fonds d'investissement, des fournisseurs de technologie et des prestataires de services, ainsi que des propriétaires d'entreprises et d'autres parties intéressées. La conférence offrira aux entreprises technologiques l'occasion de présenter leurs solutions à des clients potentiels.

Domaine : sponsors

Cet évènement se déroulera au Digital Business Space de Moscou, un lien novateur géré par la Moscow Agency of Innovations.

Le Digital Business Space de Moscou est réputé pour accueillir les évènements emblématiques de la ville consacrés à l'innovation urbaine et à la technologie. En deux ans depuis sa création, il a accueilli plus de 700 évènements auxquels ont participé quelque 100 000 personnes, dont des experts tels que Robert McKee, Garrett Johnston, Joe Davies, Marshall Goldsmith et Oobah Butler.

