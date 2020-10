Technopath apresenta a primeira plataforma unificada e personalizada de controle de qualidade (CQ), que fornece um nível mais alto de confiança na precisão e exatidão dos resultados de exames dos pacientes English español

A IAMQC Infinity™ é a primeira plataforma de software como serviço (SaaS) para laboratórios clínicos que reúne comparações de pares em todo o mundo, análises avançadas de CQ, dados de exames de proficiência e funções diárias de gestão de dados de CQ em tempo real em uma plataforma unificada

A IAMQC Infinity capacita a equipe de linha de frente do laboratório a gastar menos tempo em sinalizadores de CQ falso-positivos e se concentra mais em exames que requerem sua atenção

A tecnologia IAMQC com base na web, unificada com a flexibilidade do sistema aberto da Infinity para otimizar todos os dados de CQ gerados no laboratório, oferece maior confiança nos métodos de teste analítico e reduz significativamente tempo, esforço e custos