Technopath Clinical Diagnostics élargit son portefeuille de solutions de contrôle qualité de tierces parties pour le COVID-19 alors que les laboratoires cliniques augmentent leurs tests d'anticorps à l'échelle mondiale

« Nous sommes fermement déterminés à contribuer à la réponse mondiale à la pandémie de COVID-19 en fabriquant des solutions de qualité indépendantes qui aident les entreprises spécialisées en diagnostics et les laboratoires à obtenir les meilleurs résultats des tests aussi vite que possible », a déclaré Malcolm Bell, PDG et fondateur de Technopath. « Comme certains laboratoires cliniques traitent jusqu'à 500 000 tests d'anticorps du coronavirus par mois, notre entreprise met résolument l'accent sur la garantie de la qualité des tests des patients, et nous pensons que nos solutions de contrôle qualité de tierce partie réduiront les éventuelles erreurs, permettant aux laboratoires de publier en toute confiance les résultats des patients. »

À ce jour, la Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND) a identifié 280 tests d'anticorps (immunoessais) en cours de développement ou sur le marché. Rien qu'aux États-Unis, la FDA a accordé 12 autorisations de tests d'anticorps, notamment à Abbott, Roche, Ortho Clinical Diagnostics, Cellex, Chembio Diagnostic Systems, the Mount Sinai Health System, Autobio et DiaSorin.

« Face à l'accélération des tests d'anticorps dans les différents pays, les laboratoires cliniques devraient exiger des données sur les études de validation, la sensibilité et la spécificité, et mener ces études dans leurs laboratoires », a déclaré James O. Westgard, PhD, acteur chevronné de premier plan du contrôle qualité des laboratoires cliniques et fondateur de Westgard QC. « Le contrôle qualité est l'un des aspects les plus cruciaux des tests de laboratoire, et les laboratoires doivent adjoindre dès que possible des contrôles de leurs méthodes effectués par des tierces parties. »

L'importance des contrôles qualité indépendants

Le matériel pour le contrôle qualité peut être fourni par le fabricant de l'instrument ou par un fabricant de contrôle indépendant. Les matériels de contrôle fournis par le fabricant de l'instrument ou des réactifs sont souvent appelées contrôles « en kit ». Les contrôles de tierces parties sont fabriqués indépendamment des calibrateurs et des réactifs du système de test.

Il est fréquent qu'un laboratoire utilisant un fabricant d'instruments ou un contrôle en kit reçoive un lot de contrôle différent avec chaque nouveau lot de réactifs. Cela ne permet pas au laboratoire de bénéficier des avantages de la surveillance d'un contrôle qualité à long terme.

Les contrôles effectués par une tierce partie, ayant une durée de conservation plus longue, permettent d'utiliser le même lot de contrôle pour de multiples changements de réactifs et de calibrateurs, ce qui donne au laboratoire la possibilité de détecter des variations susceptibles de se produire avec de nouveaux réactifs ou calibrateurs.

À propos des solutions Multichem COVID-19 (IgG, IgM et Neg)

Ces solutions sont des produits de contrôle qualité de tierces parties qui contribuent à fournir une évaluation indépendante d'un dispositif ou d'une méthode de diagnostic pour le test des anticorps du COVID-19. Ces contrôles sont fabriqués à partir d'une matrice d'origine humaine qui permet de fournir un produit analogue à un échantillon prélevé sur un patient.

À propos de Technopath Clinical Diagnostics

Technopath Clinical Diagnostics est un leader mondial du développement et de la fabrication de solutions de contrôle qualité (CQ) total, destinées aux laboratoires cliniques. En 2008, nous avons lancé le premier matériel de contrôle qualité en immunochimie véritablement consolidé du secteur des diagnostics in vitro. Fusionner plusieurs tests en un seul produit de contrôle qualité permet aux laboratoires cliniques d'améliorer considérablement l'efficacité et le rapport coût-efficacité des processus de CQ. Notre plateforme logicielle IAMQC® automatise le traitement et la gestion des données de CQ, tout en facilitant les exigences de certification des laboratoires. À l'heure actuelle, nos produits sont utilisés par plus de 15 000 grands laboratoires dans plus de 130 pays. Pour en savoir plus sur Technopath, rendez-vous sur www.technopathcd.com.

