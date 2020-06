Technopath Clinical Diagnostics lança a primeira iniciativa sem fins lucrativos de testes para anticorpos da COVID-19 para apoiar as empresas da Irlanda

BALLINA (Condado de Tipperary), Irlanda, 2 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A Technopath Clinical Diagnostics hoje anunciou que está implementando testes para anticorpos da COVID-19 na Irlanda, para ajudar as empresas a conduzirem um retorno mais seguro ao locais de trabalho. Esta iniciativa proporcionará serviços essenciais para todos os setores e será oferecida sem fins lucrativos. Como uma líder global no desenvolvimento de materiais de controle de qualidade para a indústria de diagnósticos, a Technopath tem estado a postos desde o início da pandemia da COVID-19, apoiando muitas das maiores empresas de diagnóstico do mundo, à medida que elas desenvolvem testes de anticorpos.

Desde recentemente lançar as primeiras soluções terceirizadas de controle de qualidade do mundo para COVID-19 – permitindo que laboratórios clínicos divulguem resultados de testes de pacientes com confiança, a Technopath está agora oferecendo sua expertise, equipamentos e instalações para proporcionar testes para anticorpos para empresas na Irlanda, usando ambas as plataformas de testes da Abbott Diagnostics e Roche Diagnostics. A empresa acredita que o teste de anticorpo da COVID-19 pode ser parte da solução para a reabertura da economia do país.

"As empresas na Irlanda, bem como em todo o mundo, estão buscando maneiras de reabrir seus negócios, dando todos os passos para reduzir o risco de exposição ao coronavírus, enquanto fazem com que os empregados se sintam seguros retornando ao trabalho", disse Malcolm Bell, CEO e fundador da Technopath. "Considerando que o Departamento de Saúde está agora indicando que nosso país pode estar enfrentando uma emergência aguda prolongada no futuro previsível, há uma urgente necessidade de equipar as empresas com a oportunidade de oferecer a seus empregados testes de anticorpos. Destacados por nossa profunda experiência em apoio a empresas de diagnósticos, estes testes estão assumindo maior importância na ajuda a empresas no retorno ao trabalho".

Para a fase inicial da iniciativa de teste de anticorpos da COVID-19, a Technopath está se associando à Corporate Health Ireland, facilitando a coleta imediata e profissional de amostras de sangue, garantindo a informação segura e confidencial dos resultados ao cliente por um dos provedores de serviços de saúde ocupacional líderes do país.

A fase dois vai explorar parcerias com outros provedores de saúde ocupacional da Irlanda, para disponibilização de testes de anticorpos nos locais de trabalho, ajudando a controlar a expansão de futuras infecções da COVID-19. Além disso, estes testes vão dar às pessoas com anticorpos em seu sangue a oportunidade de doar seu plasma para uso terapêutico e potencialmente ajudar aqueles com casos mais severos de COVID-19 a recuperarem-se mais rapidamente.

