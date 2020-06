Technopath Clinical Diagnostics lance la première initiative à but non lucratif de tests d'anticorps de la COVID-19 pour aider les entreprises en Irlande

BALLINA (Comté de Tipperary), Irlande, 2 juin 2020 /PRNewswire/ -- Technopath Clinical Diagnostics a annoncé aujourd'hui qu'elle mettait en place un test de dépistage des anticorps de la COVID-19 en Irlande pour aider les entreprises à effectuer un retour plus sûr sur le lieu de travail. Cette initiative va fournir des services essentiels à tous les secteurs et sera offerte sans but lucratif. À titre de leader mondial dans le développement de matériel de contrôle qualité pour le secteur des diagnostics, Technopath a été très présente sur le terrain depuis le début de la pandémie de COVID-19 en apportant son soutien à bon nombre de grandes sociétés de diagnostic mondiales dans le développement de tests d'anticorps.

Après avoir récemment lancé les premières solutions de contrôle qualité de tierces parties pour la COVID-19 au monde permettant aux laboratoires cliniques de communiquer en toute confiance les résultats des tests aux patients, Technopath met désormais son expertise, ses équipements et ses installations à disposition des entreprises irlandaises en leur fournissant des tests d'anticorps utilisant à la fois les plateformes de tests d'Abbott Diagnostics et de Roche Diagnostics. La société estime que les tests de dépistage des anticorps de la COVID-19 peuvent faire partie de la solution destinée à relancer l'économie nationale.

« Les entreprises en Irlande, tout comme celles du monde entier, cherchent des moyens de relancer leurs activités en prenant toutes les mesures nécessaires pour réduire le risque d'exposition au coronavirus et veiller à ce que les employés se sentent en sécurité lors de leur retour au travail », a déclaré Malcolm Bell, PDG et fondateur de Technopath. « Étant donné que le ministère de la Santé précise désormais que notre nation pourrait être confrontée à une situation d'urgence aiguë prolongée dans un avenir proche, il est urgent de doter les entreprises des outils nécessaires pour offrir à leurs employés des tests d'anticorps. Témoignant de la riche expérience que nous avons acquise en aidant les entreprises de diagnostic, ces tests prennent une importance accrue pour accompagner les entreprises dans la reprise du travail ».

Pour la première phase de l'initiative de dépistage des anticorps de la COVID-19, Technopath s'est associée à Corporate Health Ireland, facilitant la collecte immédiate et professionnelle d'échantillons sanguins, ce qui garantit la communication sécurisée et confidentielle des résultats aux clients par l'un des principaux fournisseurs de services de santé au travail du pays.

La deuxième phase étudiera la possibilité d'un partenariat avec d'autres prestataires de services de santé au travail en Irlande afin de garantir la disponibilité des tests de détection des anticorps sur les lieux de travail, ce qui contribuera à contrôler la propagation de futures infections par la COVID-19. Par ailleurs, ces tests permettront aux personnes qui ont les anticorps dans leur sang de donner leur plasma à des fins thérapeutiques et d'être ainsi susceptibles d'aider les personnes atteintes des cas les plus graves de la COVID-19 à se rétablir plus rapidement.

