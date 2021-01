Techorizon annonce le lancement de la version 4.0 de THeCRF

VÉRONE, Italie, 12 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Techorizon, un fournisseur mondial de solutions technologiques pour l'industrie des sciences de la vie fondé en 2009, a annoncé le lancement de la dernière version de son outil de saisie électronique de données, THeCRF 4.0.

Offrant des outils et des services électroniques de haute qualité à l'industrie des sciences de la vie depuis 15 ans, l'entreprise a conçu THeCRF 4.0 en se fondant sur l'expérience de centaines de gestionnaires de projet, de chercheurs et de contrôleurs. L'outil est autoconfigurable et se déploie rapidement et facilement. Il transforme les mois en semaines et les semaines en heures. THeCRF peut être mis en place de manière autonome, de nombreux modules complémentaires ou services de saisie électronique de données pouvant y être ajoutés au besoin.

« Techorizon a remodelé son dossier de collecte de données avec de nouvelles solutions qui vous permettent de quitter le périmètre de l'hôpital et d'entrer plus facilement chez les patients via un smartphone, une tablette ou un PC. Il n'est plus possible d'intégrer des outils externes comme des dispositifs portables, mais cela sera une option pour les prochains modèles de diagnostic, a commenté Silvio Severini, directeur général de Techorizon. Quel que soit l'industrie ou le type de projet clinique, THeCRF saisit les données de façon efficiente et rentable afin que les clients puissent consacrer leur temps à prendre les bonnes décisions pour chacun de leurs projets. Nous mettons constamment l'accent sur l'amélioration de notre système de gestion de la qualité en nous appuyant sur des technologies de pointe et des normes de sécurité strictes », a-t-il ajouté.

THeCRF est un outil robuste et bien organisé, mais suffisamment souple, qui peut être facilement conçu en fonction de chaque processus.

Voici quelques-unes des capacités de THeCRF les plus appréciées :

Tableau de bord d'accueil avec un widget personnalisable

Configuration automatisée

Module d'intégration tiers

Outil de mise en œuvre de la gestion des cohortes et du cahier de recherche formalisé multiple

Calendriers de rapport sur demande

Exportation de données dans les formats les plus répandus

Commentaires et de notes post-it

Gestion et évaluation de l'image

Signature numérique intégrée

À propos de TECHORIZON

Techorizon est un fournisseur mondial de solutions technologiques pour l'industrie des sciences de la vie. Fondé en 2009 en tant que spin-off du service informatique de CROMSOURCE, une organisation internationale de recherche clinique, Techorizon offre des solutions et des services avancés au milieu médical.

L'entreprise allie une expertise technique acquise au cours de 15 ans d'expérience et une compréhension approfondie des processus de recherche clinique pour fournir des solutions technologiques novatrices et personnalisées à ses clients. Les produits et services de Techorizon sont conçus de sorte à offrir les meilleures solutions technologiques aux sponsors, aux organisations de recherche clinique, aux organismes académiques et aux organisations à but non lucratif.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le site https://www.techorizon.com .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1417849/Techorizon_Logo.jpg

Contact : Silvio Severini, [email protected] , +39 045 8222888

