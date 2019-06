Techstars s'associe à Compagnia Di San Paolo, Fondazione CRT et l'Intesa Sanpaolo Innovation Center pour développer un écosystème entrepreneurial à Turin, en Italie

Techstars va activer une série d'évènements et de programmes axés sur l'entrepreneuriat à Turin au cours des trois prochaines années

TURIN, Italie, 5 juin 2019 /PRNewswire/ -- Techstars , le réseau mondial qui aide les entrepreneurs à réussir, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec les fondations turinoises Compagnia Di San Paolo et Fondazione CRT , ainsi que l'Intesa Sanpaolo Innovation Center , visant à créer un pôle d'innovation international à Turin, en Italie. Techstars rejoint Compagnia Di San Paolo, Fondazione CRT, et l'Intesa Sanpaolo Innovation Center dans leur engagement de trois ans récemment annoncé qui est de faire de Turin un écosystème international pour l'innovation et d'établir la ville en tant que modèle d'innovation à succès à travers l'Italie et l'Europe.

Dans le cadre de cette initiative, Techstars organisera dans la région une série d'évènements et de programmes axés sur l'innovation et l'entrepreneuriat durant 2019, 2020 et 2021 en vue de créer de nouvelles opportunités pour les entrepreneurs italiens et européens. Ces initiatives développeront et activeront encore plus l'écosystème de Turin, en particulier au travers de la plateforme d'innovation Officine Grandi Riparazioni (OGR) , un bâtiment historique récemment transformé par Fondazione CRT en un centre d'excellence pour la culture contemporaine et l'innovation.

Par le biais de ce partenariat, Techstars apportera les activations suivantes à la communauté de Turin :

Techstars Startup Week Torino - une célébration de quatre jours de l'innovation et de l'écosystème de startups de la région. Gratuite, offerte à tous les intéressés, et hébergée dans l'Officine Sud d'OGR – la plateforme nouvellement rénovée pour la créativité collaborative et les startups – les participants à la Semaine des startups apprendront auprès d'entrepreneurs locaux, de chefs d'entreprise, d'investisseurs, et d'autres leaders de l'innovation et établiront des liens ces derniers. L'évènement s'attend à recevoir plus de 400 participants locaux, nationaux et internationaux et se déroulera du 25 au 28 juin 2019.

- un sommet mondial d'une semaine qui rassemblera, entre autres, des fondateurs, des chefs d'entreprise, des mentors et des investisseurs. Le Sommet Techstars, un évènement à trois volets, joindra ce qui était auparavant trois évènements distincts - , le et le - en une seule expérience couvrant la semaine du . Le Sommet Techstars rassemblera des parties prenantes clés et des leaders éclairés du réseau Techstars pour une semaine de contacts, de discussions, et d'apprentissage à . Accélérateur de mobilité intelligente Techstars - un nouveau programme accélérateur basé à Turin qui portera sur la mobilité intelligente. Axé sur l'infrastructure intelligente et les villes intelligentes, l'accélérateur attirera et localisera des startups du monde entier. Le recrutement commencera en juillet 2019 et le programme devrait annoncer sa première classe de startups au 1er trimestre 2020.

« Techstars croit fermement que le mentorat et l'entrepreneuriat sont des facteurs clés qui propulsent le futur de chaque communauté. Il s'agit là d'une excellente opportunité pour Techstars de faciliter des connexions mondiales durables à Turin », a déclaré Jenny Lawton, directrice de l'exploitation pour Techstars. « En nous associant à Compagnia Di San Paolo, à Fondazione CRT, et à l'Intesa Sanpaolo Innovation Center, nous soutenons le développement de l'écosystème de l'innovation à Turin et à travers l'Italie. Nous sommes inspirés par la vision de nos partenaires, et par l'engagement et les ressources qu'ils contribuent à cette initiative. Nos efforts conjoints auront très certainement un impact durable sur la croissance et le développement de la communauté de Torino et sur son écosystème entrepreneurial. »

« Nous accélérons et consolidons notre soutien de la chaîne d'innovation locale et nationale », a ajouté Alberto Anfossi, secrétaire général de Compagnia di San Paolo. « Nous voulons être des acteurs dans le développement de processus d'innovation à impact élevé, y compris ceux à caractère social. À cette fin, nous avons mis en œuvre l'ensemble de notre système de compétences et de connaissances, en bénéficiant de notre étroite collaboration avec des organismes académiques et de recherche. L'innovation prend ainsi un aspect holistique dans lequel la collaboration entre les institutions génère des résultats de plus en plus significatifs. Dans cette perspective, la marque et le modèle Techstars permettent de combiner l'engagement conjoint de trois grandes institutions en faveur d'une stratégie qui repositionne notre territoire pour en faire un lieu de forte innovation. »

« Le partenariat lancé aujourd'hui avec Techstars rejoint ceux que nous avons signés au cours des 12 derniers mois afin de renforcer la vision du nouvel espace OGR Tech en tant que porte menant à l'excellence globale et épicentre d'un nouvel écosystème international dédié à l'innovation technique et commerciale », a confié pour sa part Massimo Lapucci, secrétaire général de Fondazione CRT et directeur général d'OGR. « Mais ce n'est que le début. En septembre, Techstars organisera le Sommet Techstars avec nous ici à Turin - concentré pour la première fois dans une seule ville - et apportant à l'OGR son réseau mondial élite d'entrepreneurs, de partenaires d'entreprise, et d'acteurs institutionnels. Aujourd'hui marque le commencement d'une série d'activités pour les trois prochaines années, y compris un programme accélérateur sur la mobilité intelligente, qui se tiendra pour la première fois en Italie à l'OGR. Cette initiative européenne exclusive avec Techstars est menée en partenariat avec l'Intesa Sanpaolo Innovation Center et Compagnia di San Paolo. Notre programme international génèrera un fort impact pour le soutien et le développement d'excellence et de talents entrepreneuriaux. »

« L'innovation est un élément clé pour soutenir l'économie du pays », a déclaré Maurizio Montagnese, président de l'Intesa Sanpaolo Innovation Center. « Notre groupe est depuis longtemps engagé à promouvoir la croissance de cet écosystème qui est de plus en plus central au développement des entreprises italiennes. Le PIB des pays focalisés sur l'innovation affiche une croissance supérieure, tandis qu'en Italie les besoins annuels en capital pour chaque startup sont estimés à environ 1 milliard d'euros, dont 75 % ne sont pas couverts par des opérateurs spécialisés et par le segment financier. Ce partenariat, le résultat d'une vision prudente et stratégique typique des fondations bancaires, poursuit un double objectif, faire de la ville de Turin une plateforme d'innovation internationale et servir de stimulant pour la nouvelle économie du pays, améliorant ainsi le réseautage entre les universités, les entreprises, les jeunes et les investisseurs. »

À propos de Techstars

Techstars est le réseau mondial qui aide les entrepreneurs à réussir. Les fondateurs de Techstars se connectent à d'autres entrepreneurs, experts, mentors, anciens diplômés, investisseurs, leaders communautaires et entreprises pour développer leurs propres entreprises. Techstars exploite trois divisions : Programmes de startups Techstars, Programmes accélérateurs axés sur le mentorat Techstars, et Partenariats d'innovation d'entreprise Techstars. Le portefeuille accélérateur Techstars inclut plus de 1 700 sociétés dont la capitalisation boursière se chiffre à 20 milliards USD.

www.techstars.com

À propos de Compagnia Di San Paolo

Compagnia di San Paolo est l'une des fondations privées les plus importantes d'Europe. Depuis 1992, elle a accordé près de 3 milliards d'euros au territoire dans les domaines de la recherche et de l'enseignement supérieur, des politiques sociales, de la santé, du patrimoine artistique et des activités culturelles. Fondée en 1563 et aujourd'hui un agent philanthropique de développement, même via ses organes instrumentaires, c'est une plateforme de connaissances et de compétences, de services et de politiques pour des projets axés sur les personnes et sur les territoires de référence. www.compagniadisanpaolo.it

À propos de Fondazione CRT

Fondazione CRT est une organisation à but non lucratif privée fondée en 1991. Elle est l'un des « moteurs » de développement et de croissance dans le Piedmont et dans la vallée d'Aosta, et cela dans trois domaines clés : Recherche et Éducation, Art et Culture, Aide sociale et Territoire. Dans ses 27 ans d'activité, Fondazione CRT a distribué des ressources totalisant environ 1,6 milliard d'euros qui ont permis de réaliser plus de 39 000 interventions. Par ailleurs, avec un budget de 100 millions d'euros, Fondazione CRT a complètement restauré l'OGR. Fondazione CRT est présente dans des réseaux internationaux de philanthropie, au sein de l'EFC (European Foundation Centre) et l'EVPA (European Venture Philanthropy Association), et met en œuvre des projets en collaboration avec des organisations internationales telles que les Nations Unies.

www.fondazionecrt.it

À propos de l'Intesa Sanpaolo Innovation Center

La mission de l'Intesa Sanpaolo Innovation Center est de rechercher et d'analyser des solutions innovantes permettant d'identifier des opportunités de croissance pour notre Groupe et pour nos clients. Le Centre, établi en 2014, a pour tâche de contrôler les plans et les processus de développement de l'innovation du Groupe. Avec un bureau central au 31e étage d'un gratte-ciel de Turin, le siège du Groupe, et un réseau national et international, l'Innovation Center a pour but de promouvoir les relations avec d'autres parties prenantes dans l'écosystème de l'innovation, telles que des entreprises, des startups, des incubateurs, des centres de recherche et des universités. Il promeut également de nouvelles formes d'entrepreneuriat en accédant à un capital-risque. L'innovation est au cœur de l'évolution de la société. Pour l'Intesa Sanpaolo Group, l'innovation est un levier permettant de rivaliser sur des marchés qui sont de plus en plus complexes et globalisés.

À propos d'OGR

L'OGR de Turin était à l'origine un atelier ferroviaire bâti au dix-neuvième siècle sur un terrain de 35 000 mètres carrés ; l'OGR a été entièrement réaménagé par Fondazione CRT avec plus de 100 millions d'euros et a revu le jour le 30 septembre 2017 en tant qu'atelier d'idées, de créativité et d'innovation : un lieu ouvert au monde pour l'expérimentation artistique, la recherche scientifique, technologique et industrielle, et la restauration. En 2019, OGR servira de plus en plus de plateforme d'innovation internationale, avec des espaces réservés à des accélérateurs d'entreprises, des laboratoires de recherche et un centre de Big Data. OGR deviendra également la base italienne de BEST, le programme bilatéral Italie États-Unis conçu pour promouvoir une culture entrepreneuriale de haute technologie dans notre pays, afin de construire un pont entre la Silicon Valley et Turin.

www.ogrtorino.it

