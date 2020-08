TECNO a remporté le championnat de la compétition internationale LIP au CVPR 2020

CVPR est la conférence la plus prestigieuse dans le domaine de la vision par ordinateur et de la reconnaissance des formes. Le concours international «Look Into Person (LIP)» organisé pour la 4e année consécutive par CVPR, se concentre sur la compréhension sémantique détaillée du corps humain qui est l'un des thèmes clés dans le domaine de la vision par ordinateur. Les juges du concours viennent des meilleures universités du monde tels que l'Université Carnegie Mellon, l'Université de Berkeley, l'Université Nationale de Singapour et plus encore. Ce concours a attiré de nombreux grands fabricants de téléphones mobiles ainsi que des participants des meilleures universités du monde telles que l'Académie Chinoise des Sciences, l'Université Taiwan Jiaotong, l'ETH Zurich.