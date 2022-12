TECNO e Google formam parceria estratégica para atualizar a experiência de usuário

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 5 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A TECNO, uma empresa de tecnologia inovadora que opera em mais de 70 mercados em todo o mundo, firmou uma parceria estratégica de 3 anos com a Google para um software que aprimorará ainda mais a experiência dos usuários e trará novas dinâmicas para o mercado de smartphones. A parceria trará uma experiência de usuário otimizada para os smartphones da TECNO, onde os aparelhos móveis da TECNO estarão na vanguarda para fornecer as atualizações mais recentes para a Android, além de impulsionar uma experiência mais otimizada entre aparelhos.

A parceria permite que a TECNO continue fornecendo novas atualizações para o Android em tempo hábil. Por exemplo, a TECNO foi uma das primeiras fabricantes de smartphones a disponibilizar o Android 13 Beta, por meio do Camon 19 PRO 5 G este ano, com uma interface mais personalizada, melhor desempenho nos jogos e o modo de uma mão.

A TECNO tem sido pioneira em dispositivos inteligentes e atualizações de ecossistemas de AIoT, com sua estratégia de AIoT "2 para 2 + Duplo 1 + N" para impulsionar a conectividade entre aparelhos. "2 para 2" refere-se à adição de aparelhos individuais e domésticos com dispositivos de áudio e roteadores, o "Duplo 1" significa laptop e smartphone, enquanto o "N" se traduz no objetivo da TECNO de impulsionar possibilidades infinitas para os consumidores em uma realidade interconectada e orientada por tecnologia. Trabalhar com a Google ajudará a TECNO a expandir a conectividade para aparelhos ligados a Internet, incluindo tablets. A TECNO tem como objetivo criar um ecossistema totalmente conectado e inteligente que beneficiará tanto os usuários individuais quanto os corporativos.

À medida que a TECNO conduz mais inovações por meio de parcerias revolucionárias, seus usuários em mais de 70 mercados em todo o mundo podem aguardar por experiências mais agradáveis e intuitivas com maior conectividade e acessibilidade.

Como uma marca de tecnologia moderna e elegante, a TECNO vem revolucionando a experiência do mundo digital em mercados globais emergentes, perseguindo incansavelmente pela integração perfeita de um design contemporâneo e estético com as mais recentes tecnologias. Atualmente, a TECNO se tornou uma líder reconhecida em seus mercados-alvo, fornecendo inovações de última geração por meio de uma ampla gama de smartphones, dispositivos vestíveis inteligentes, notebooks e tablets, sistemas operacionais HiOS e produtos inteligentes para a casa.

"A Google tem sido uma importante parceira da TECNO há muito tempo, que remonta ao lançamento do primeiro smartphone da TECNO", disse Jack Guo, gerente geral da TECNO. "Aproveitando a expertise de nível mundial da Google em software e inovação, juntamente com a vasta experiência da TECNO no setor de telefonia móvel acumulada em mercados emergentes, forneceremos aos usuários locais aparelhos inteligentes seguros e confiáveis com desempenho de primeira classe e excelente experiência de usuário."

"Temos o prazer de fortalecer ainda mais nossa parceria com a TECNO através do Android. Isso ajudará a diminuir a exclusão digital, ajudando ainda mais pessoas a acessar smartphones até 2025; colaborando para criarmos produtos mais úteis para os próximos bilhões de usuários da Internet", afirmou Peter Fitzgerald VP de Parcerias Globais.

FONTE TECNO

