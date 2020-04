TECNO Mobile expose les avantages de l'appareil photo SONY de 64 MP dans sa nouvelle série TECNO CAMON 15

HONG KONG, 29 avril 2020 /PRNewswire/ -- Sur le marché actuel, les appareils photo de 48 MP qui utilisent le « pixel binning » (technologie de regroupement des pixels) et des algorithmes pour traiter les données sensorielles supplémentaires afin de faire de meilleures photos sont la norme. Toutefois, la série TECNO CAMON 15 récemment lancée est équipée d'un appareil photo SONY de 64 MP qui lui apporte un soutien informatique. Compte tenu de la large couverture et de la forte influence de TECNO Mobile en Afrique, on peut s'attendre à ce qu'une grande partie des utilisateurs de smartphones aient la chance de découvrir le meilleur dispositif pour la photographie.