TECNO Mobile va bientôt dévoiler l'IA alimenté, cinq caméras Spark 5, avec une batterie de 5000 mAh

Les fans de la région vont bientôt découvrir la Spark 5 qui combine un écran 6,6 pouces plus grande que la vie avec des caméras alimentées par l'intelligence artificielle et une batterie puissante

HONG KONG, 13 mai 2020 /PRNewswire/ -- Les fans de TECNO Mobile, une marque de téléphones mobiles de premier plan au monde, vont bientôt se familiariser avec le nouveau smartphone Spark 5, qui sera lancé sur le marché Africain. Conçu pour être lancé à un prix accessible, le Spark 5 sera doté d'un système de 5 caméras en un conçu pour améliorer les expériences de photographie et de vidéographie. Le téléphone intelligent sera également doté d'une batterie plus grande et un écran d'affichage immersif plus grand, apportant à la vie des photos et des vidéos, et est alimenté par la meilleure technologie de l'intelligence artificielle.

Stephen Ha, Directeur Générale de TECNO Mobile a déclaré : « Au cours de la dernière année, nous avons renforcé notre présence dans la région, en raison de la demande de nos fans qui veulent des caractéristiques de haute qualité à des prix accessibles. Nos smartphones précédents ont vu une forte demande, la construction de la communauté des fans de TECNO Mobile dans les Émirats arabes unis. La Spark 5 comprendra de puissantes capacités de caméra à travers ses cinq caméras, soutenu par l'Intelligence Artificielle ; Par la suite, la Spark 5 a le potentiel de prendre des images de qualité professionnelle. Les consommateurs de la région veulent avoir accès à la dernière innovation pour une vie plus branchée, et avec le Spark 5, nous leur donnerons exactement cela. »

La caméra SPARK 5 IA Quad présentera l'algorithme amélioré « IA Camera 3.0 » et les capacités de détection des scènes IA. Il dispose également de 6 lampes de poche avec 4 situé autour de la caméra arrière et double flash de la caméra avant. En plus de la capacité du téléphone à produire des photos et des vidéos de très haute qualité, l'appareil comprendra une durée de vie prolongée de la batterie avec une batterie intégrée de 5000mAh qui est une amélioration sur la batterie de 4000 mAh dans le modèle précédent.

En comparaison t à son prédécesseur SPARK 4, qui dispose d'un écran pointillé de 6,52", le SPARK 5 sera doté d'un plus grand écran poinçonné avec une résolution 720*1600 HD pour offrir aux utilisateurs une expérience de visualisation d'écran entièrement immersive. Le dispositif fonctionne sur HiOS qui est une version personnalisée d'Android Q et sera disponible en quatre différents couleurs, options jadéite de glace, Orange, Vacation Blue et Gris brumeux

À propos de TECNO



TECNO est une marque de smartphone haut de gamme. Fidèle à la devise de la marque, « Expect More », TECNO s'emploie à offrir à tous l'accès aux dernières technologies à un prix abordable et à permettre aux consommateurs de dépasser leurs limites actuelles pour découvrir un univers de possibilités. TECNO comprend les besoins des consommateurs des différents marchés et leur fournit des innovations localisées à travers une gamme de produits comprenant des smartphones, des tablettes et des téléphones basiques. TECNO est un acteur mondial majeur présent dans une soixantaine de marchés émergents et l'une des trois plus grandes marques de téléphones mobiles en Afrique. TECNO est également le partenaire mondial officiel des tablettes et téléphones du club de football Manchester City. Pour plus d'informations, visiter le site : www.tecno-mobile.com

