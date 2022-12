TECNO organisera son événement annuel de lancement de produits phares à Dubaï le 7 décembre

Deux appareils haut de gamme innovants seront présentés lors de l'événement de lancement

Des cadres internationaux de TECNO et des représentants de leurs partenaires les plus précieux tels qu'Android, MediaTek, Intel et Microsoft prendront la parole lors de l'événement

DUBAÏ, EAU, 2 décembre 2022 /PRNewswire/ -- TECNO, une marque de technologie innovante qui exerce ses activités dans plus de 70 marchés mondiaux, a annoncé aujourd'hui qu'elle organiserait son événement de lancement de produits phares 2022 sur le thème « Au-delà de l'extraordinaire » le 7 décembre à partir de 14h30 GST à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

L'événement verra le lancement de deux nouveaux produits phares de l'entreprise : les remarquables séries PHANTOM X2 et MEGABOOK S1.

Dubaï, en tant que pôle de l'innovation futuriste, est le lieu parfait pour célébrer le lancement de deux produits technologiques haut de gamme révolutionnaires.

Véritable célébration des dernières avancées de TECNO en matière d'innovation, l'événement sera une occasion incontournable de réunir des invités influents du monde de la technologie. Lors de l'événement, les cadres de TECNO communiqueront la future stratégie de la marque et sa quête de la prochaine innovation, et de précieux partenaires d'Android, de MediaTek, d'Intel et de Microsoft viendront évoquer leurs ambitions de coopération stratégique avec TECNO afin de créer ensemble une expérience haut de gamme pour les consommateurs du monde entier.

En outre, une démonstration palpitante sera réalisée sur place, conceptuellement qualifiée de « Pioneering Lab », qui offrira aux invités une chance de découvrir l'esprit innovant de PHANTOM qui a donné lieu à de nombreux progrès technologiques incroyables dans les séries X2. Et en testant directement les nouveaux produits, les invités découvriront également comment une conception efficace permet aux séries PHANTOM X2 et MEGABOOK S1 de collaborer pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la synergie de divertissement pour les consommateurs.

Et le public s'attend également sans doute à assister à l'incroyable expérience à laquelle les séries PHANTOM X2 donneront vie lors du webinaire « The Push Towards Premium : Changing Smartphone Preferences and the Technologies Behind Them » organisé par Counterpoint Research qui a présenté les séries PHANTOM X2, équipées de la technologie de caméra phare de TECNO et alimentées par la puce Dimensity 9000 5G de MediaTek.

