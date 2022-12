TECNO realiza seu evento anual de lançamento de produtos principais em Dubai em 7 de dezembro

Dois dispositivos premium inovadores serão lançados no evento de lançamento

O executivo global da TECNO acompanhado por representantes dos valiosos parceiros Android, MediaTek, Intel e Microsoft discursarão no evento

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 1º de dezembro de 2022 /PRNewswire/-- A TECNO, uma marca de tecnologia inovadora com operações em mais de 70 mercados globais, anunciou hoje que realizará o Lançamento de Produtos Principais da TECNO 2022 com o tema "Além do Extraordinário" em 7 de dezembro a partir das14:30 GST, em Dubai nos Emirados Árabes Unidos.

O evento contará com o lançamento oficial dos dois novos produtos emblemáticos da empresa, o notável PHANTOM X2 Series e o MEGABOOK S1.

A ser realizada em Dubai, o status da cidade como um centro de inovação futurista a torna o local ideal para marcar o lançamento de dois inovadores produtos de tecnologia premium.

Comemorando os mais recentes avanços em inovação da TECNO, o evento será uma ocasião imperdível que reunirá convidados influentes do mundo da tecnologia. O evento contará com o executivo da TECNO compartilhando a estratégia futura da marca e sua busca pela próxima inovação, enquanto os valiosos parceiros colaboradores da Android, MediaTek, Intel e Microsoft compartilharão suas visões de cooperação estratégica com a TECNO na criação de experiência premium em parceria para os consumidores globais.

Além disso, uma demonstração empolgante no local conceitualmente como "Pioneering Lab" dará aos hóspedes a oportunidade de experimentar o espírito pioneiro da PHANTOM, que levou a muitos avanços tecnológicos incríveis na série X2. E por meio de uma experiência prática com os novos produtos, os hóspedes também descobrirão como o design eficiente permite que a PHANTOM X2 Series e o MEGABOOK S1 funcionem juntos criando maior eficiência no trabalho e sinergia de entretenimento para os consumidores.

E, certamente, o público também espera ver a incrível experiência de câmera que a série PHANTOM X2 vai dar vida, já que o webinar "The Push Towards Premium: Changing Smartphone Preferences and the Technologies Behind Them" organizado pela Counterpoint Research revelou que a série PHANTOM X2 com a principal tecnologia de câmera da TECNO será alimentada pelo chipset 5G MediaTek Dimensity 9000.

FONTE TECNO

