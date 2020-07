TECNO rejoint le programme de prévisualisation pour développeurs Android 11 et publie sa mise à jour du Pouvoir 4

Stephen HA, vice-président de TRANSSION et directeur général de TECNO Mobile, a déclaré : « Nous nous engageons à intégrer davantage les logiciels et le matériel intelligents au sein d'un écosystème intelligent et transparent, ainsi qu'à améliorer en permanence l'expérience des consommateurs. En tant que partenaire de long terme de l'écosystème de Google, nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec Android pour mettre sur le marché des produits encore plus passionnants et offrir des expériences extraordinaires grâce à la technologie et à l'innovation. »