TECNO setzt mit der Einführung seiner Smartphone-Spitzenserie PHANTOM X2 ein Zeichen auf dem High-End-Smartphone-Markt

DUBAI, UAE, 12. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- PHANTOM, eine hochwertige Untermarke von TECNO, hat ihre neue Spitzenserie PHANTOM X2 auf den Markt gebracht, zu der unter anderem das erste Smartphone der Welt gehört, das ähnlich wie eine Profi-Kamera über ein einfahrbares Porträtobjektiv verfügt. Die Serie PHANTOM X2, die auf der Veranstaltung TECNO Flagship Product Launch 2022 in Dubai erstmals vorgestellt wurde und die Produkte PHANTOM X2 Pro 5G sowie PHANTOM X2 5G umfasst, markiert mit einer Fülle wegweisender Funktionen und hervorragender Leistungsfähigkeit den mutigen Einstieg dieser Marke in den globalen High-End-Smartphone-Markt.

The PHANTOM X2 Series revolutionizes the premium smartphone experience

Das mit einem einfahrbaren Porträtobjektiv mit einer Brennweite von 65 mm und 2,5-fachem optischem Zoom ausgerüstete PHANTOM X2 Pro 5G ist hinsichtlich der Bildaufnahmetechnik eine Revolution in der Smartphone-Branche. Dieses innovative Objektiv ermöglicht es Benutzern, mit einem Gerät im Taschenformat Porträts aufzunehmen, die einem Vergleich mit professionellen Kameraaufnahmen standhalten. Das X2 Pro 5G ist auch in einer umweltfreundlichen Edition mit einer bahnbrechenden Gehäuserückseite aus Mikrofasern erhältlich, die aus recycelten Kunststoffen hergestellt sind, und setzt im Hinblick auf nachhaltiges Design neue Maßstäbe in dieser Branche.

Als Meilenstein im hochwertigen Produktangebot dieser Marke werden beide Modelle, das PHANTOM X2 Pro 5G und auch das PHANTOM X2 5G, mit einem 4-nm-Chip Dimensity 9000 von MediaTek betrieben. Weiterhin verfügt die Smartphone-Serie über ein einzigartiges, doppelt abgerundetes Unibody-Design. Dazu gibt es Gehäuseschalen im 3,5-D-Mondkraterdesign in drei mysteriösen, vom Weltraum inspirierten Farben, die dieses Smartphone zu einem echten Blickfang machen und angenehm in der Hand liegen.

Jack Guo, General Manager von TECNO, erklärte es bei der offiziellen globalen Markteinführung der PHANTOM-X2-Serie in Dubai so: „TECNO bemüht sich stets darum, die neuesten und besten Spitzentechnologien für den Markt zu entdecken. Die Serie PHANTOM X2 als neue Spitzenserie bringt die Marke PHANTOM nun mit viel Pioniergeist für Innovationen sowohl bei der inneren Technik als auch beim innovativen Äußeren des Produkts wahrlich in das High-End-Segment des Smartphone-Marktes.

Die neue Serie bietet nicht nur weltweit führende Technologien, wie das einfahrbare Porträtobjektiv, sondern spiegelt mit ihrer recycelten Gehäuseschale bei der umweltfreundlichen Edition auch das Verantwortungsbewusstsein dieser Marke für Umweltschutz wider. Nach den Erfolgen des Original-Smartphones PHANTOM X bringt die Serie PHANTOM X2 das erstklassige Benutzererlebnis nun auf ein noch höheres Niveau."

Verfügbarkeit

Die Smartphone-Serie PHANTOM X2 wird ab Ende Dezember weltweit erhältlich sein.

Die Smartphone-Spitzenserie PHANTOM X2 markiert den Einstieg von TECNO in den High-End-Smartphone-Markt und bietet fortgeschrittene technologische Innovationen sowie eine hervorragende Leistung. Die Serie spiegelt den kühnen und bahnbrechenden Innovationsgeist von PHANTOM wider und bietet Verbrauchern weltweit ein unvergleichliches, erstklassiges Benutzererlebnis.

