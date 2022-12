TECNO s'impose sur le marché des smartphones haut de gamme avec le lancement de sa série phare PHANTOM X2

DUBAÏ, EAU, 12 décembre 2022 /PRNewswire/ -- PHANTOM, la sous-marque haut de gamme de TECNO, a lancé sa nouvelle série phare PHANTOM X2, y compris le premier téléphone intelligent doté d'un objectif portrait rétractable comparable à celui d'un appareil photo professionnel. Dévoilée lors de l'événement TECNO Flagship Product Launch 2022 à Dubaï, la série PHANTOM X2, qui comprend PHANTOM X2 Pro 5G et PHANTOM X2 5G, marque l'entrée audacieuse de la marque sur le marché mondial des smartphones haut de gamme avec de nombreuses caractéristiques révolutionnaires et des performances exceptionnelles.

The PHANTOM X2 Series revolutionizes the premium smartphone experience

Avec une distance focale de 65 mm, un objectif portrait rétractable à zoom optique 2,5 x, le PHANTOM X2 Pro 5G révolutionne la fabrication d'images dans l'industrie des smartphones. L'objectif innovant permet aux utilisateurs de capturer des portraits comparables à des photos professionnelles avec un appareil de poche. Disponible dans une édition écologique avec une coque arrière en microfibre fabriquée à partir de plastiques recyclés, le X2 Pro 5G place la barre très haut en matière de conception durable dans le secteur.

Représentant une étape importante dans l'offre de produits haut de gamme de la marque, le PHANTOM X2 Pro 5G et le PHANTOM X2 5G sont équipés de la puce Dimensity 9000 4 nm de MediaTek. La série est également dotée d'une structure monocoque unique à double courbure et d'un design de cratère lunaire 3.5D dans trois couleurs mystérieuses inspirées de l'espace, ce qui lui confère un look accrocheur et une sensation de confort.

Lors du lancement mondial officiel de la série PHANTOM X2 à Dubaï, Jack Guo, directeur général de TECNO, a déclaré : « TECNO a toujours cherché à découvrir les dernières et meilleures technologies de pointe. En tant que nouveau smartphone phare, la série PHANTOM X2 fait entrer la marque PHANTOM sur le marché haut de gamme avec un esprit pionnier d'innovation, sur le marché comme en dehors.

La nouvelle série offre non seulement des technologies de pointe comme l'objectif rétractable, mais elle reflète également la préoccupation de la marque concernant les questions environnementales avec la couverture arrière recyclée de l'édition écologique. Après le succès du smartphone original PHANTOM X, la série PHANTOM X2 offre une expérience encore plus haut de gamme ».

Disponibilité

La série PHANTOM X2 sera disponible à l'achat à partir de la fin du mois de décembre.

Marquant l'entrée de TECNO sur le marché des smartphones haut de gamme, la série phare PHANTOM X2 présente des innovations technologiques avancées et des performances exceptionnelles. Reflétant l'esprit audacieux et pionnier de PHANTOM, la série offre une expérience utilisateur premium inégalée pour les consommateurs du monde entier.

