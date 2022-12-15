TECNO, Yüksek Performans ve En Hafif Deneyimle Sınırları Aşan İlk Amiral Gemisi Dizüstü Bilgisayarı MEGABOOK S1'i tanıttı

Business Creative Laptop olarak konumlanan MEGABOOK S1, 2022 Dubai TECNO Amiral Gemisi Ürün Lansmanında Harikalar Yaratıyor

DUBAI, BAE, 15 Aralık 2022 /PRNewswire/ -- 70'i aşkın ülkede faaliyeti olan küresel yenilikçi teknoloji markası TECNO, kısa süre önce Dubai 2022 TECNO Amiral Gemisi Ürün Lansmanında kullanıcılarına ilk amiral gemisi dizüstü bilgisayarı olan yeni MEGABOOK S1'in piyasaya çıkışını duyurdu.

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2019 yılında TECNO, her kişiye, eve ve organizasyona dijital bir yaşam tarzı yaratmayı ve tamamen bağlantılı bir akıllı dijital yaşam tarzı oluşturmalarına yardımcı olmayı amaçlayan AIoT iş stratejisini başlatarak dijital bir ürün ekosistemi oluşturma çabasını ilan etmişti. Bu vizyon kapsamında, MEGABOOK T1'in yükseltilmiş serisi olan MEGABOOK S1, harikalar yaratan fikirler konseptini öne çıkararak, iş ve yaratıcı sektörler gibi profesyonel alanlardaki kullanıcıları hedef alıp hem daha yüksek verimlilikle hem de daha kolay bir şekilde çalışmalarına yardımcı oluyor.

OneLeap: TECNO Akıllı Telefon ve Dizüstü Bilgisayar Arasında Sorunsuz Bağlantı

TECNO'nun yeni nesil OneLeap'i, TECNO'nun en yeni PHANTOM X2 Serisi ve MEGABOOK S1'ini akıllı kablosuz bağlantıyla birbirlerine bağlayarak TECNO'nun akıllı ekosistemi içinde birinci sınıf veri aktarımlarını hayata geçiriyor. MEGABOOK S1, air bağlantısını destekleyen NFC işlevine sahip ve One Leap, Veri Paylaşımı, Dosya Yönetimi, Çoklu Ekran İşbirliği ve Ters Ağ Paylaşımını içeren beş kilit işlevi kolaylıkla gerçekleştiriyor.

Bağlantı verimliliği de %50 oranında iyileştirildi ve 3 saniye kadar kısa bir süre içinde tamamlanabiliyor. Optimize edilmiş air iletim modlarıyla, hız 70Mbps'den 200Mbps+'ye yükseldi. Kullanıcılar iş verimliliklerini artırmak için akıllı telefonlarındaki dosyaları dizüstü bilgisayarlarından gerçek zamanlı olarak kolaylıkla yönetebiliyor ve aynı zamanda cihazlar arasında sorunsuzca kopyalama yapıştırma yapabilmenin keyfini çıkarabiliyor.

Fütüristik MEGA Görünümü: Sektördeki İlk Iceless Craft Teknolojisiyle Ultra İnce Tasarım

TECNO MEGABOOK S1, sadece 1,35 kg ağırlık ve 13,5 mm kalınlıkla, en hafif ve ince 15,6 inçlik iş amaçlı yaratıcı dizüstü bilgisayarları MEGA performansla sunuyor. MEGABOOK S1, magnezyum alaşımlı bir gövdeye ve sektördeki ilk Iceless Craft teknolojisine sahip. Nanomateryallerle üst üste 5 kat yapılan boyası sayesinde kullanıcılara yüzeyde kalan parmak izleri için endişelenmek zorunda kalmadan rahat bir deneyim sunarak dizüstü bilgisayarın iyi korunmasını ve daima yeni görünmesini sağlıyor.

İnanılmaz MEGA Ekran: Ultra Sınırsız ve Tearless Görüntü Deneyimi

MEGABOOK S1, %90'a varan ekran-gövde oranına sahip ultra sınırsız 16:10 ekranı ve iş kullanıcıları ve içerik üreticilerine benzersiz bir premium deneyim sağlayan 3.2K yüksek çözünürlüklü ekranıyla sınırları aşıyor. Ayrıca bu amiral gemisi versiyonu, her türlü kullanımda inanılmaz derecede sorunsuz bir şekilde çalışmak için 120Hz'lik yüksek yenileme oranıyla mükemmel bir deneyim sağlayacak şekilde yükseltildi. Dahası, 450 nit ışık ve DC akıllı sensörü sayesinde onu gece gündüz kullanabilir ve iç mekandan dış mekana herhangi bir sorun ya da rahatsızlık olmadan geçiş yapabilirsiniz.

Yani MEGABOOK S1 kullanıcıları daha iyi bir görsel seviyeye taşıyor ve verimlilikle keyfi arttırmak için daha fazla portre içeriği gösteriyor. Ayrıca kullanıcılara mükemmel bir sonuç ve tearless deneyimi sağlamak için %100 sRGB renk, profesyonel renk doğruluğu ve TUV düşük mavi ışık sertifikasyonuna da sahip.

MEGA Performansını Serbest Bırakın: Gücünü 12. Nesil Intel i7 ve Windows 11'den alıyor

MEGA performansı Intel Core'un en yeni i7-1260P işlemcisi tarafından destekleniyor. Aynı zamanda, 8GB/16GB'lik en yeni LPDDR5 RAM kullanıldı ve LPDDR5'imizin frekansı 5200MHz'e kadar ulaşıyor. PCIE4.0 tarafından sağlanan 512GB/1TB SSD Geniş Depolama Alanı da 5000MB/s'ye kadar okuma hızlarını ve 4800MB/s'ye kadar yazma hızlarını destekliyor. Kullanıcıların daha sorunsuz ve etkin çalışmalarını sağlıyor.

Ayrıca MEGABOOK S1, VC soğutma modelleriyle Ice Storm Sistemini kullanıyor ve bu da ısı dağılım performansını %32,5 oranında artırıyor. Ortaya çıkan toplam performans, CPU performansını %126,9'luk en yüksek seviyeye, yani 35W'ye kadar yükseltiyor.

MEGABOOK S1'de bulunan Windows 11 sistemi de "Her Gününü Kolaylaştır" fikrine uyuyor; hem gözler için hem de kullanım açısından daha kolay. Windows 11'e sahip bir bilgisayarın tam da olması gerektiği gibi.

MEGA Deneyimini Optimize Edin: Eğlenceye Kendinizi Kaptırın ve Verimli Çalışın

MEGABOOK S1 ayrıca 4 tam frekanslı hoparlör, 2 tweeter ve DTS:X Ultra sinema ses efektiyle en iyi surround ses matrisine ulaşıyor ve gerçekçi sinema ses efektleriyle kullanıcılara daha da mükemmel bir sarmalayıcı ses deneyimi sunuyor. Altı metreye kadar mesafeden insan seslerini yakalayan ve ortam seslerini otomatik olarak azaltan akıllı AI ENC algoritmasıyla konferanslarda akıllı yapay zeka deneyimi.

Ayrıca MEGABOOK S1, MEGABOOK Serisinde 65W galyum nitrür (GaN) şarj cihazının küçük boyutunu da koruyarak çoğu dizüstü bilgisayar şarj cihazından %40 daha hızlı ve 100 g daha hafif olmayı başarıyor. 70 vat saatlik yüksek yoğunluklu pil, bir günlük çalışmanın talebini gayet iyi karşılayan 12 saate kadar sürekli kullanımı destekliyor. Süper büyük dokunmatik panel daha yüksek hata toleransı ve verimlilikle daha fazla çalışma alanı sağlamak için güncellendi. Buna ek olarak, MEGABOOK S1, 7 bağlantı noktası sunuyor. En yeni 4.0 USB bağlantı noktası sayesinde toplam veri iletim hızı 40Gbps'ye ulaşabiliyor. Bu nedenlerle, çoğu genel 15,6 inçlik iş dizüstü bilgisayarlarından farklı olarak MEGABOOK S1, içerik oluşturma, eğlence veya ofis çalışması açısından kullanıcılar için ultra hafif ve ince yapısıyla şaşırtıcı biçimde MEGA performans elde edebiliyor.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/1968293/1.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/1968292/image_2.jpg

SOURCE TECNO