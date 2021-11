Tecnologia de suspensão CVSAe da Tenneco é lançada na China em novo veículo elétrico premium ZEEKR 001

Desenvolvida pela unidade de negócios Advanced Suspension Technology (AST) da Tenneco para oferecer maior conforto e um manuseio veicular mais dinâmico do que as suspensões convencionais, a tecnologia CVSAe foi amplamente adotada pelos fabricantes de veículos europeus, com mais de 20 milhões de unidades entregues até o momento a serem utilizadas em mais de 75 modelos de veículos de passageiros.

A tecnologia CVSAe é uma das várias suspensões eletrônicas disponíveis no portfólio Monroe® Intelligent Suspension da empresa. A CVSAe se adapta continuamente a mudanças nas condições das estradas com base em dados fornecidos por vários sensores presentes no veículo, resultando em características ideais de amortecimento o tempo todo. Uma unidade de controle eletrônico processa as entradas dos sensores e ajusta independentemente a entrada de corrente para a válvula eletro-hidráulica dentro de cada um dos quatro amortecedores do sistema. Vários modos de condução, de conforto intensivo a esportivo, podem ser configurados, permitindo que os motoristas selecionem seu modo preferido para curtir ao máximo.

"A CVSAe combina uma experiência de condução excepcional com consumo muito baixo de energia, o que a torna ideal para veículos totalmente elétricos e híbridos", disse Henrik Johansson, vice-presidente e gerente geral da Tenneco AST. "A capacidade de controlar a força de amortecimento em uma ampla faixa de ajustes é particularmente útil para oferecer conforto excelente e dinâmica de condução robusta em veículos elétricos."

Além de aprimorar a experiência de condução, a tecnologia de suspensão CVSAe pode ajudar a aumentar a segurança, já que proporciona maior confiança e controle por parte do motorista e reduz a distância de frenagem em muitas situações.

Os engenheiros da Tenneco trabalharam em estreita colaboração com a Geely para integrar o software de controle do sistema CVSAe à arquitetura de experiência sustentável (AES) do novo veículo e para ajustar a suspensão às características preferidas da montadora em termos de condução e manuseio. A tecnologia CVSAe é integrada ao sistema de amortecedores ZEEKR 001CCD.

Os amortecedores com a tecnologia CVSAe para o novo modelo serão produzidos na unidade de fabricação da Tenneco AST em Changzhou, na China.

Sobre a Tenneco

A Tenneco é uma das principais projetistas, fabricantes e comerciantes mundiais de produtos automotivos para clientes das áreas de equipamentos originais e mercado pós-venda. A empresa tem um faturamento anual de 15,4 bilhões de dólares e aproximadamente 73 mil funcionários, que trabalham em mais de 270 unidades em todo o mundo. Por meio de nossos quatro grupos de negócios - peças automotivas, soluções de desempenho, ar limpo e transmissões - a Tenneco está promovendo avanços na mobilidade global, oferecendo soluções tecnológicas para mercados globais diversificados, incluindo veículos leves, caminhões comerciais, caminhões fora de estrada, industrial, automobilismo e pós-mercado.

FONTE Tenneco Inc.

