Tecnologia e-4ORCE da Nissan entrega uma tigela de ramen com perfeição

YOKOHAMA, Japão, 7 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Nissan lançou hoje um vídeo do projeto Nissan e-4ORCE Ramen Counter que demonstra como a mais recente tecnologia de controle de veículos da empresa pode oferecer um passeio confortável em veículos equipados com e-4ORCE — e para tigelas de macarrão. O vídeo mostra como uma bandeja de servir motorizada com a tecnologia e-4ORCE oferece rapidamente lámen e mantém a integridade da apresentação do macarrão - do chef ao cliente - ao suprimir deslizamento e movimento, mostrando como a tecnologia se traduz em benefícios nos veículos Nissan. A tecnologia de controle e-4ORCE é oferecida no novo Nissan Ariya crossover EV.

Nissan e-4ORCE Ramen Counter e-4ORCE’s twin-motor mechanism is applied to the tray car to achieve steady all-wheel driving control

https://youtu.be/HT0wwU93LUA

O e-4ORCE é a tecnologia mais avançada da Nissan de controle de todas as rodas que gerencia com precisão a saída de energia e o desempenho do freio para suavidade e estabilidade. O sistema aumenta a confiança do motorista ao detectar a linha de direção pretendida em praticamente qualquer superfície de rodagem, incluindo pistas molhadas e com neve, sem a necessidade de alterações no estilo de direção ou esforço. Os engenheiros aperfeiçoaram a tecnologia de controle de precisão e motores elétricos duplos do e-4ORCE para oferecer conforto de viagem incomparável para todos os ocupantes do veículo. A inclinação e descida do veículo, que podem causar enjoo de movimento, são minimizados por meio de frenagem regenerativa dos motores frontal e traseiro quando o veículo está desacelerando.

A bandeja de servir lámen e-4ORCE utiliza dois motores elétricos que operam de forma independente, com ajuste especial de engenheiros, para oferecer a mesma aceleração rápida e viagens suaves na bancada como a que o Ariya com o e-4ORCE visa na estrada.

Desenvolvimento do e-4ORCE

Nascido da rica história da empresa no desenvolvimento de veículos e carros esportivos para todos os terrenos altamente respeitados, o e-4ORCE é o descendente espiritual do sistema de divisão de torque E-TS ATTESA do Nissan GT-R e do sistema 4X4 inteligente do Nissan Patrol.

FONTE Nissan Global

