Tecnologia e bem estar na cozinha: soluções Docol inovam com água ozonizada que elimina 99% das bactérias e monocomando que entrega 6 tipos de água.

Dentre as soluções que se destacam no portfólio da marca, estão o monocomando DocolOzônio , o produto libera água ozonizada que possui a ação higienizadora capaz de eliminar 99% das bactérias dos objetos, retirar 75% dos agrotóxicos das frutas e verduras e remover o odor indesejado deixado nas mãos por alguns alimentos, tudo em apenas 30 segundos. Além do monocamando DocolPronto , no qual uma única bica, entrega três tipos de água comum (fria, quente ou misturada) e três tipos de água purificada: gelada (3°C), gelada com gás e superquente (99°C).

Conheça mais sobre os produtos abaixo:

DocolOzônio

Com intuito de contribuir à limpeza de utensílios e alimentos, o DocolOzônio garante uma vida mais saudável às famílias. Após intensa pesquisa, o produto libera água ozonizada que possui a ação higienizadora capaz de eliminar 99% das bactérias dos objetos, retirar 75% dos agrotóxicos das frutas e verduras e remover o odor indesejado deixado nas mãos por alguns alimentos. Tudo em apenas 30 segundos.

O ozônio utilizado no monocomando é adicionado através de um gerador, instalado abaixo da bancada (medindo 19 x 13 x 4,7 cm). O aparelho promove uma descarga elétrica que quebra a molécula de oxigênio (O2) presente no ar. Com essa quebra, os átomos livres de oxigênio se unem a outras moléculas de oxigênio, formando o Ozônio (O3). O gás, então, é levado até o monocomando para ser misturado à água. Vale ressaltar que como a matéria-prima do ozônio é o ar que respiramos, ele é seguro, natural, não provoca efeitos colaterais e não polui o meio ambiente.

Com acionamento em alavanca para controle de regulagem e vazão da água comum na temperatura quente e fria, o monocomando é equipado com o exclusivo botão TechFlow® (on/off) para acionamento da água ozonizada. Basta um leve toque no botão para ativação do gerador de ozônio. O LED verde, que está acoplado no produto, indica que ele está em funcionamento. Para desligar o gerador de ozônio, pressione o botão novamente. Após 10 minutos de uso do monocomando com o ozônio ligado, o mesmo será automaticamente desligado por motivos de segurança. Caso o ozônio esteja ativado sem o fluxo de água estar ligado, este também desligará por motivos de segurança após 90 segundos.

Além dos benefícios, o DocolOzônio possui um design contemporâneo com acabamento de alta durabilidade com maior resistência à corrosão e é muito fácil de usar.

DocolPronto

Em sintonia com os novos hábitos de consumo que privilegiam a saúde e o bem-estar, a Docol traz ao mercado brasileiro uma tecnologia inédita: o monocomando DocolPronto, com seis tipos de água.

Uma única bica, que além de proporcionar as funções de um monocomando de cozinha, entrega três tipos de água comum (fria, quente ou misturada) e três tipos de água purificada: gelada (3°C), gelada com gás e superquente (99°C). Durante todo o percurso, as águas purificadas e comum não têm qualquer contato, percorrendo caminhos separados no interior do produto.

Há isolação térmica para maior segurança ao manusear a bica, mesmo com água superquente. Seu purificador possui eficiência de filtragem de bactérias superior a 99%, além da redução de mais de 75% do cloro livre da água, ambos comprovados por testes de análise do Inmetro.

A fim de alinhar inovação a tecnologia, a solução faz o consumidor otimizar seu tempo na cozinha, contribuindo para sua a qualidade de vida e acelerando atividades que demorariam muito mais tempo para serem feitas, como ferver água para uma receita, ou resfriar água para se refrescar com uma bebida bem gelada. Além de não gerar resíduos, como garrafas PET.

Alinhando estética a funcionalidade, o monocomando tem design contemporâneo e o sistema fica instalado no gabinete - automatizado, seguro e de fácil manutenção, deixa a bancada livre de equipamentos e permite maior liberdade de projeto para cozinhas contemporâneas.

Sobre a Docol

A Docol é a maior exportadora de metais sanitários da América Latina, pioneira e líder no Brasil na fabricação de produtos que garantem o uso consciente da água. Está presente em todos os estados brasileiros e em mais de 40 países. Com mais de 60 anos, sua história é marcada pelo empreendedorismo, desenvolvimento tecnológico próprio e respeito ao meio ambiente, presente em todo processo produtivo.

https://www.docol.com.br/

www.facebook.com/docoloficial/

@docoloficial

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1243559/Docol.jpg

FONTE Docol

SOURCE Docol