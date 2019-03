Tecnologia e disrupção: os desafios para o varejo

SÃO PAULO, 25 de março de 2019 /PRNewswire/ -- As transformações na estrutura global do consumo, novo ciclo do varejo, tecnologias e ferramentas digitais nos pontos de venda, experiência da omnicanalidade e revolução dos meios de pagamento foram os temas em pauta do 7º Fórum LIDE do Varejo, um dos mais importantes eventos do segmento no país. Promovido pelo LIDE – Grupo de Líderes Empresariais com curadoria do LIDE Comércio, o encontro contou com a presença de presidentes e executivos das maiores redes varejistas do Brasil, no último final de semana, no hotel Sofitel Jequitimar Guarujá.

Para Marcos Gouvêa de Souza, presidente do LIDE Comércio, o Brasil tem pressa e o setor, um compromisso com o futuro em nome das novas gerações. "Um balanço realista das duas últimas décadas mostra que evoluímos em alguns temas importantes, mas 'involuímos' em muitos outros, especialmente no que diz respeito a aspectos sociais, políticos, tributários, na modernização do Estado e da gestão pública", lembra o executivo na carta legado do evento.

O impacto da tecnologia no jeito de fazer varejo e como atender um consumidor presente em vários canais foram os assuntos que dominaram os debates das plenárias de sábado. Marcelo Bazzali, CEO do Extra, no painel "Transformações na Estrutura Global do Consumo", ressaltou que o ponto principal para as mudanças é o cliente. "Precisamos pensar como o ecossistema de consumo deve ser direcionado focando nas pessoas e em suas necessidades, gerando experiências positivas", diz Fernando Matias, COO da Payly.

Para Rodrigo Diago, diretor-executivo da Accenture e líder da Indústria de Varejo para a América Latina, essa personalização é um objetivo cada vez mais convergente entre varejistas e consumidores. Walter Faria, presidente da J.Macêdo, ressaltou que é importante estar atento a outros elementos, como as novas formações familiares e ainda o aumento da expectativa de vida.

Os desafios para atingir um consumidor mais tecnológico e presente em diversos canais atingem lojas centenárias, como a Pernambucanas. "Transformar uma empresa de 110 anos é mais desafiador que criar uma nova. O segredo da nossa transformação digital não foi só a tecnologia, foi gente", explicou Sergio Borriello, CEO da empresa.

Alexandre Costa, presidente da Cacau Show, trouxe um debate interessante no LIDE TALKS "Tecnologias Digitais x Experiências Sensoriais". No bate-papo, o chef lembrou que, diante de um mundo cada vez mais digital, cresce a importância de promover experiências personalizadas.

Para fechar o evento, Marcelo Pegoraro, CEO da LianLian Pay Brasil, empresa chinesa de meios de pagamento fundada em 2003, que possui cerca de R$ 181 milhões em capital registrado e está entre as quatro maiores fintechs do país asiático, apresentou a empresa ao mercado brasileiro. "Muitas empresas brasileiras se espelham em soluções americanas, mas poucos sabem que elas retiram ideias das chinesas".

