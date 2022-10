Tecnologia Hisense garante tráfego tranquilo durante a Copa do Mundo da FIFA Catar 2022™

Desde que começou a operar nesse setor em 1998, a Hisense tem sido a empresa líder no setor de transporte inteligente da China nos últimos dez anos consecutivos e participado de vários projetos significativos. Em março deste ano, a Hisense assinou oficialmente uma parceria com o governo de Adis Abeba, capital da Etiópia, para desenvolver um sistema de ônibus inteligente, que deverá ser concluído no prazo de 21 meses. Com esse sistema, as pessoas podem obter um cronograma de ônibus em tempo real por meio de aplicativos móveis e telas de informações digitais. O sistema também permite que as empresas de transporte público obtenham monitoramento em tempo real, controle remoto e expedição inteligente, analisem a correspondência entre o fluxo de passageiros e a capacidade de transporte, alocação de recursos e manutenção de monitores, o que estabelece as bases para a futura tomada de decisões científicas.

A tela de LED de 252 polegadas da Hisense foi apresentada no terminal de ônibus CSW, o centro do transporte de cidades inteligentes de Jacarta, exibindo informações de tráfego e programação em tempo real para oferecer uma experiência de viagem agradável aos passageiros. Atualmente, o transporte inteligente da Hisense está em operação na África do Sul, África Ocidental, Dubai, Indonésia, Tailândia, Vietnã, Eslovênia e Sérvia, etc.

Setores B2 B: o próximo avanço inovador para a Hisense

Nos últimos anos, a Hisense continua transformando seus produtos e a cadeia industrial em alta tecnologia e tecnologia de ponta, tornando-se gradualmente líder global do setor de setores B2B, como telas comerciais, soluções médicas ultrassônicas e cidades inteligentes, e conseguiu transformar-se de "empresa de eletrodomésticos" em "empresa de alta tecnologia".

A Hisense irá acelerar a transformação industrial e a atualização, aumentar o investimento em recursos e a expansão dos negócios no segmento B2B e melhorar ainda mais a influência global dos negócios B2B no exterior. Com o desenvolvimento do setor B2B, a Hisense está contribuindo para a felicidade humana e para um mundo melhor.

FONTE Hisense

