Tecnologia OLED evo: Como a ideia da LG transformou o mercado de televisores com os pixels que se autoiluminam

SÃO PAULO, 30 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Atualmente a tecnologia OLED evo é sinônimo de excelência no mercado de TVs, seja pela alta qualidade de imagem, design minimalista ou telas surpreendentemente finas. Ao contrário das TVs convencionais, que precisam de iluminação traseira (backlights), as Smart TVs LG OLED evo usam a tecnologia de pixels que se autoiluminam, que possibilita o controle de imagem à nível de pixel, entregando o preto puro, cores perfeitas¹ e contraste infinito.

TV LG OLED evo Gallery Edition. Crédito: Divulgação LG Crédito: Divulgação LG Crédito: Divulgação LG TV LG OLED evo C2. Crédito: Divulgação LG

A tecnologia OLED, abreviação de "organic light-emitting diode" (diodo orgânico que emite luz), utiliza diodos orgânicos e não cristais líquidos, como ocorre com em telas convencionais. O diodo orgânico é um material que dispensa um emissor externo de luz para gerar cores às imagens, ou seja, não existe a necessidade de backlight (camada de retroiluminação) para gerar iluminação, como acontece nas TVs LCD, LED e Mini LED.

A LG é pioneira no mercado de TVs OLED, sendo a fabricante do primeiro modelo no final de 2013, com resolução Full HD e tela curva. Além disso, há 9 anos consecutivos a LG é considerada a melhor marca de TVs OLED do mundo. Em 2022, manteve a tradição de inovar anualmente e anunciou uma novidade especial: telas evo para toda linha de Smart TVs LG OLED. Sendo uma evolução da convencional tela OLED, a tecnologia evo nas telas LG reforça a qualidade de imagem, garantindo alta taxa de brilho – até 20% no modelo LG OLED evo C2 e 30%² no modelo LG OLED evo G2, graças à tecnologia Brightness Booster, que permite com que os televisores ofereçam mais brilho por meio de dissipação de calor aprimorada e um algoritmo mais avançado.

Líder mundial em eletrônicos de consumo, a marca segue transformando o mercado de TVs OLED evo e trouxe novidades ao segmento com as linhas C2 e G2. A C2 que dispõe da menor OLED evo do mundo – disponível em tamanhos de 42' até 83', é focada no público gamer com diversas características que a tornam uma das TVs gamers mais completas do mercado. A LG OLED evo C2 chega com a opção de 42 polegadas – podendo substituir um monitor, com 4 entradas HDMI para o usuário tirar 100% de proveito da nova geração de consoles, tempo de resposta de impressionantes 1ms, G-Sync, FreeSync Premium e VRR, Dolby Vision 4K para jogos, reprodução de jogos em 4K e 120 Hz, GeForce Now e diversos recursos que aprimoram a experiência de jogabilidade.

Enquanto a LG OLED evo Gallery Edition (série G2) – disponível em tamanho de 65', esbanja elegância com um design extremamente fino, capaz de se destacar em qualquer ambiente devido ao elegante recurso Gallery Design, que proporciona montagem nivelada na parede, para um visual polido e minimalista. Além disso, a nova linha de TVs OLED evo da LG conta com o novo processador AI α9 (Alpha9) Gen 5, que junto com o painel OLED evo, garante imagens altamente realistas com clareza e detalhes incríveis, preto puro e contraste infinito.

¹ O painel OLED é certificado pela Intertek como 100% de Fidelidade de Cor aferido com CIE DE2000 com 125 padrões de cores. Fidelidade de Cor aferido com CIE DE2000 com 125 padrões de cores. C

²Aumento de brilho de 30% no painel LG disponível nos produtos LG OLED evo Gallery Edition (série G2) em comparação à linha anterior LG OLED evo (série G1) da linha 2021.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

