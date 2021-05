Tecnología para el cuidado de las heridas gracias a CAN Health, Sunnybrook y MolecuLight

Trabajando en asociación con el Servicio de Heridas Complejas del Centro de Ciencias de la Salud de Sunnybrook, se monitorearon 26 heridas agudas y crónicas para comprender la utilidad y el potencial del dispositivo MolecuLight para mejorar su atención de heridas en múltiples sitios.

El proyecto informa los siguientes resultados utilizando MolecuLight i: X:

Aumento del 70% en la detección de una carga bacteriana elevada en las heridas en comparación con el estándar de atención.

El 36% de las decisiones clínicas se modificaron según las imágenes de MolecuLight i:X

Mayor eficiencia y coordinación de la atención entre los equipos multidisciplinarios de atención de heridas en dos centros hospitalarios.

Este proyecto de colaboración hecho en Canadá entre Sunnybrook y MolecuLight fue habilitado por la Red de salud CAN (Coordinated Accessible National), un programa financiado por el gobierno federal que se enfoca en el crecimiento de soluciones canadienses y apoya a las empresas para escalar en el mercado canadiense, mientras sistema de atención. CAN Health Network es una asociación nacional compuesta por las principales organizaciones de salud canadienses, denominadas Edges y empresas de todo Canadá. La red trabaja en conjunto para introducir nuevas soluciones en el sistema de atención médica y allanar el camino para que las empresas canadienses escalen no solo en Canadá, sino a escala mundial.

"Los dispositivos como MolecuLight son herramientas importantes que pueden ayudar a los médicos al proporcionar información adicional para su evaluación clínica y para documentar la toma de decisiones", comentó Tracy DasGupta, directora de práctica interprofesional, Sunnybrook Health Sciences Center. "En un entorno de múltiples sitios, las herramientas que brindan información justo a tiempo pueden ayudar a extender nuestra experiencia en los entornos de atención y ayudar a los médicos en su evaluación y recomendaciones de atención".

"CAN Health ha sido de gran ayuda en la introducción de nuestra novedosa tecnología de diseño canadiense en instalaciones para el cuidado de heridas como Sunnybrook", destacó Anil Amlani, consejero delegado de MolecuLight. "Los resultados positivos de Sunnybrook reflejan la utilidad clínica que experimentan los centros de atención de heridas en todo el mundo y sugieren además la utilidad de i:X para permitir mejores resultados clínicos al informar a los médicos sobre la presencia de una carga bacteriana elevada en las heridas".

"Este dispositivo único en su clase es precisamente el tipo de tecnología canadiense innovadora que CAN Health Network está ayudando a introducir en el sistema de salud", explicó el doctor Dante Morra, presidente de CAN Health Network. "A través de proyectos como este, los operadores de atención médica en todo Canadá tendrán acceso a soluciones comprobadas hechas en Canadá, probadas por un socio confiable en la red".

"A medida que nos recuperamos de la pandemia de COVID-19, la inversión de nuestro gobierno en CAN Health Network está desempeñando un papel crucial para ayudar a nuestras empresas de salud innovadoras a crecer y crear empleos en todo el país", destacó la Honorable Mary Ng, Ministra de Pequeñas Empresas, Exportación Promoción y Comercio Internacional. "Asociaciones de CAN Health Network como esta están apoyando a nuestros sistemas de salud e innovadores en ciencias de la salud para llevar sus soluciones de salud hechas en Canadá a los canadienses".

Acerca de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. es una empresa privada de imágenes médicas que ha desarrollado y comercializa su tecnología patentada de plataforma de imágenes fluorescentes en múltiples mercados clínicos. El primer dispositivo de MolecuLight lanzado comercialmente, el sistema de imágenes de fluorescencia MolecuLight i:X y sus accesorios proporcionan un dispositivo de imágenes de mano en el punto de atención para el mercado global de cuidado de heridas para la detección de heridas que contienen una carga bacteriana elevada (cuando se usa con signos y síntomas clínicos) y para la medición digital de heridas. La compañía también está comercializando su exclusiva tecnología de plataforma de imágenes de fluorescencia para otros mercados con necesidades insatisfechas y relevantes a nivel mundial, como la seguridad alimentaria, los cosméticos de consumo y otros mercados industriales clave.

Acerca de CAN Health Network

CAN Health Network es un enfoque de Canadá para la adopción de tecnología. Ayuda a romper las barreras para escalar en el sistema de salud y proporciona un entorno para que las empresas escalen a su máximo potencial. Actualmente operando en Ontario, Canadá occidental y atlántico, CAN Health Network planea expandirse a Quebec y el norte. La Red ha recibido 6,75 millones de dólares de la Agencia Federal de Desarrollo Económico para el Sur de Ontario (FedDev Ontario), 3,5 millones de dólares de Western Economic Diversification Canada (WD) y, más recientemente, 2,2 millones de dólares de la Atlantic Canada Opportunities Agency para construir una plataforma nacional que aproveche el poder adquisitivo de las organizaciones sanitarias. Para obtener más información sobre CAN Health Network, visite www.canhealthnetwork.ca.

Acerca de FedDev Ontario

Durante casi 12 años, FedDev Ontario ha trabajado activamente para promover y diversificar la economía del sur de Ontario a través de oportunidades de financiación y servicios comerciales que apoyan la innovación y el crecimiento en la región más poblada de Canadá. La Agencia ha obtenido resultados impresionantes, que se pueden ver en las empresas del sur de Ontario que están creando tecnologías innovadoras, mejorando su productividad, aumentando sus ingresos y en el avance económico de las comunidades de la región.

