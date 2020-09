TED e Future Stewards apresentam o evento global do Countdown que mobiliza milhões para cortar pela metade as emissões de gás de efeito estufa até 2030 na Race to a Zero-Carbon World (Corrida para um Mundo de Carbono Zero)

NOVA YORK, 15 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- Countdown, uma iniciativa global para defender e acelerar soluções para a crise climática, será lançada em 10 de outubro de 2020 com um evento virtual ao vivo de 5 horas apresentando importantes pensadores e gente que faz. Este é o momento para agir, e eles irão delinear como poderá ser um futuro saudável, abundante, com emissões zero — transformando ideias em ação. O evento irá combinar a assinatura da TED, misto de ideias realizáveis e com base em pesquisas, ciência de ponta e momentos de deslumbramento e inspiração. O Countdown faz parte de uma série mais ampla de ações e de eventos neste outono, incluindo o Bloomberg Green Festival, a Climate Week NYC e outros, todos com o objetivo coletivo de informar e ativar milhões na liderança de uma bem-sucedida Conferência sobre Mudanças Climáticas da ONU (UN Climate Change Conference) em novembro de 2021.

O lançamento do Countdown será transmitido ao vivo pelo canal do TED no YouTube . Esse evento global será a primeira conferência TED gratuita e aberta ao público. Segmentos do evento, incluindo as principais palestras e apresentações, estarão disponíveis imediatamente em todas as plataformas digitais. O programa inclui mais de 50 tipos de conteúdo—palestras, apresentações, animações e muito mais. Os palestrantes abordarão tópicos como:

Ciência do clima e a crise climática: onde estamos hoje?

Por que a justiça climática é importante

Recolocando o clima na agenda política e social

O que as empresas podem fazer — e estão fazendo — para transformar e fazer a transição

Repensando nossas cidades

Intensificando esforços no trabalho e em casa

O caminho para um futuro mais seguro, mais limpo e mais justo para as pessoas e para o planeta

A programação completa e a lista de palestrantes pode ser consultada aqui.

Além do evento global ao vivo, mais de 500 eventos virtuais TEDx Countdown em nove idiomas estão planejados no mundo, encorajando comunidades e cidadãos a agir localmente, ao mesmo tempo em que alimentam a conversa global com soluções locais e ideias. O Countdown também convocou um Conselho Jovem global de ativistas reconhecidos que ajudarão a formatar a programação do Countdown durante o ano. Além disso, o Countdown trabalha para envolver as pessoas por meio da arte com 10 instalações públicas de arte em cidades globais em torno do evento de 10.10.20 e convida artistas, ilustradores e fotógrafos, para se apresentarem durante o ano no website do Countdown.

"O momento de agir com relação à mudança climática está sobre nós há muito tempo, e agora é o tempo de unir todos os níveis da sociedade — líderes empresariais, corajosos entes políticos, cientistas e indivíduos — para chegar às emissões líquidas zero antes de 2050," disse Chris Anderson, sócio-fundador do Countdown e Chefe do TED. "O clima é a prioridade absoluta para o TED e para os membros de nossa comunidade, e temos orgulho de dedicar completamente nossa organização à luta por nosso futuro coletivo".

"O Countdown une uma colaboração poderosa de parceiros de todos os setores para atuar na mudança climática", comentou Lindsay Levin, sócia-fundadora do Countdown e CEO do Leaders' Quest. "Precisamos trabalhar juntos com coragem e compaixão para prover um futuro mais saudável, justo e resiliente para todos.

Com tantas pessoas que já se comprometeram a lidar com a mudança climática, o Countdown trata de colaboração radical — convocando todas as partes interessadas para desenvolver o trabalho crítico já em andamento e levando as soluções existentes e poderosas a um público ainda mais amplo. Desenvolvido pelo TED e Future Stewards, o Countdown tem como objetivo responder a cinco perguntas fundamentais e interconectadas que esclarecem um modelo para um futuro melhor:

ENERGIA: Como poderemos mudar rapidamente para energia 100% limpa?

TRANSPORTES: Como poderemos melhorar a mobilidade das pessoas e coisas?

MATERIAIS: Como poderemos recriar e refazer as coisas que nos cercam?

ALIMENTOS: Como poderemos estimular uma mudança mundial para sistemas alimentares mais saudáveis?

NATUREZA: Como proteger melhor e tornar a Terra mais verde?

O Countdown está solicitando que empresas e organizações se unam à Race to Zero através do Business Ambition for 1.5°C, que é um compromisso para estabelecer metas com base na ciência alinhadas com a limitação do aquecimento global a 1,5°C e através do The Climate Pledge, que pede que os signatários sejam zero carbono até 2040, uma década antes da meta de 2050 do Acordo de Paris.

"Podemos inspirar outros pela ação e pelo exemplo, porque sem ação não há esperança," disse a ativista da justiça climática Xiye Bastida, de 17 anos, uma líder organizadora do movimento jovem de greve climática Fridays for Future. "Estamos lutando para garantir que este planeta sobreviva e floresça para gerações futuras, o que requer cooperação intergeracional. O Countdown diz respeito a unir idades e setores para proteger a Terra e garantir que a deixemos melhor do que a encontramos."

"Cinco anos após a assinatura unânime do Acordo de Paris, muitos países, empresas e cidadãos estão fazendo o que podem a respeito da crise climática. Mas isto não é suficiente," disse Christiana Figueres, ex-diretora de clima da ONU (2010-2016), atualmente co-fundadora do Global Optimism. "Temos esta década decisiva para conseguir o que é necessário — cortar as emissões globais pela metade nos próximos dez anos é vital para alcançar a meta de zero emissões até 2050. Tenho o prazer de fazer parceria com o Countdown para aumentar o estoque global de otimismo obstinado que é necessário para incentivar todas as empresas e países — e envolver os cidadãos — em ações para dissociar o carbono de nossa economia e estilo de vida nesta década."

Na sequência do lançamento, o Countdown irá promover diversos grupos de trabalho de líderes do setor juntamente com a rede de organizações parceiras da iniciativa durante novembro de 2021. Estes terão como foco a entrega de avanço significativo na redução das emissões de gases de efeito estufa no período que antecede a Conferência sobre Mudança Climática da ONU, em Glasgow. No Countdown Summit do próximo ano (12-15 de outubro de 2021, em Edimburgo, Escócia), a iniciativa compartilhará um plano acionável para um futuro de zero emissões e celebrará o progresso que já tiver sido obtido.

Os cidadãos são o componente crítico desta iniciativa e todos podem #JoinTheCountdown (#Unir-se ao Countdown) ao:

Conectar-se ao [email protected]

Sobre a TED

A TED é uma organização sem fins lucrativos dedicada a propagar "ideias que merecem ser compartilhadas", geralmente sob a forma de palestras curtas feitas por pensadores importantes e gente que faz. Muitas dessas palestras são dadas em conferências da TED, em TED Salons e em milhares de eventos TEDx organizados de forma independente no mundo todo. Vídeos dessas palestras estão disponíveis, gratuitamente, no TED.com e em outras plataformas. Versões em áudio das TED Talks são publicadas no TED Talks Daily, disponível em todas as plataformas de podcast.

Sobre o Future Stewards

O Future Stewards é uma aliança dos parceiros (Leaders' Quest, Global Optimism e We Mean Business) trabalhando juntos para construir um futuro renovável – em que as necessidades de todos são atendidas, com os meios do planeta. Fundado após o Acordo de Paris, o Future Stewards fornece a indivíduos, empresas e comunidades o conhecimento e ferramentas necessárias para lidar com problemas sistêmicos, ampliar o que funciona e construir colaboração intersetorial.

