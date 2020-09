- TED y Future Stewards celebran el evento global Countdown en el que movilizan a millones de personas para reducir a la mitad las emisiones de gas de efecto invernadero para 2030 en la carrera hacia un mundo de cero carbono

Prince William, Yemi Alade, Monica Araya, Xiye Bastida, Jesper Brodin, Don Cheadle, Dave Clark, Christiana Figueres, Al Gore, António Guterres, Chris Hemsworth, Kara Hurst, Lisa Jackson, Rose Mutiso, Johan Rockström, Prince Royce, Mark Ruffalo, Sigrid, Jaden Smith, Nigel Topping, y Ursula von der Leyen se unen a científicos, activistas, artistas, escuelas y líderes de la empresa y el gobierno para acelerar y amplificar soluciones

NUEVA YORK, 14 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Countdown, una iniciativa global para liderar y acelerar soluciones para la crisis climática, lanzará el 10 de octubre de 2020 un evento virtual en vivo de cinco horas gratis con pensadores y realizadores líderes. Este es el momento de actuar, y destacaremos cómo puede ser un futuro saludable, abundante y de cero emisiones, convirtiendo las ideas en acciones. El evento combinará el conjunto de ideas accionables y de investigación de TED, ciencia de vanguardia y momentos de maravilla e inspiración. Countdown es una parte de una mayor serie de acciones y eventos este otoño durante el Bloomberg Green Festival, Climate Week NYC y otros, todo ello con el objetivo colectivo de informar y activar millones en la carrera hacia una Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático en noviembre de 2021.

El lanzamiento del Countdown se retransmitirá en el canal YouTube de TED. Este evento global será la primera conferencia TED gratuita y abierta al público. Los segmentos del evento, como las mayores conferencias y actuaciones, estarán disponibles inmediatamente en todas las plataformas digitales. El programa incluye más de 50 piezas de contenido: charlas, actuaciones, animaciones y más. Los ponentes abordarán temas como:

Ciencia climática y la crisis del clima. ¿Dónde estamos hoy?

Por qué la justicia climática importa

Volver a poner el clima en la agenda política y social

Lo que las empresas pueden hacer –y lo que hacen- para su transformación y transición

Replantear nuestras ciudades

Mejorar en el trabajo y en casa

La ruta a un futuro más seguro, más limpio y más justo para las personas y el planeta

Una agenda completa y una lista de ponentes pueden encontrarse aquí .

Además del evento global en vivo, más de 500 eventos virtuales TEDx Countdown en nueve idiomas están previstos en todo el mundo, animando a las comunidades y ciudadanos a tomar medidas localmente mientras proporcionan soluciones e ideas locales en la conversación global. Countdown también ha reunido a un Comité Joven global de activistas reconocidos que ayudarán a dar forma a la agenda del Countdown a lo largo del año. Además, Countdown está trabajando para implicar a las personas a través del arte con 10 instalaciones de arte públicas en ciudades globales del evento 10.10.20 y peticiones abiertas para el arte –ilustración y fotografía- para operar durante todo el año en el sitio web de Countdown.

"El momento de actuar sobre el cambio climático ha sido para nosotros demasiado largo y ahora es el momento de unificar todos los niveles de la sociedad —líderes empresariales, agentes politicos audaces, científicos y personas- para conseguir las emisiones neto-cero antes de 2050", dijo Chris Anderson, socio fundador de Countdown y director de TED. "El clima es una alta prioridad para TED y los miembros de nuestra comunidad, y estamos orgullosos de dedicar totalmente nuestra organización en la lucha por nuestro futuro colectivo".

"Countdown reúne una potente colaboración de socios de todos los sectores para actuar sobre el cambio climático", dijo Lindsay Levin, socia fundadora de Countdown y consejera delegada de Leaders' Quest. "Necesitamos trabajar juntos con corage y empatía para ofrecer un futuro saludable, justo y resistente para todos.

Con tantas personas que ya están comprometidas con luchar contra el cambio climático, Countdown se trata de una colaboración radical, reuniendo a todas las partes para construir un trabajo crítico ya en marcha y ofrecer soluciones potentes a una audiencia aún más amplia. Promovido por TED y Future Stewards , Countdown busca responder a cinco cuestiones interconectadas fundamentales que informan de una huella para un mejor futuro:

ENERGÍA: ¿Con qué rapidez podemos pasar a una energía 100% limpia?

TRANSPORTE: ¿Cómo podemos modernizar la manera en que movemos a las personas y las cosas?

MATERIALES: ¿Cómo podemos rediseñar y refabricar el material que nos rodea?

ALIMENTOS: ¿Cómo podemos provocar un cambio mundial a sistemas alimentarios más saludables?

NATURALEZA: ¿Cómo podemos proteger mejor y reverdecer el planeta?

Countdown pide a las compañías y organizaciones que se unan a la Race to Zero a través de la Business Ambition for 1.5°C , que es un compromiso para establecer objetivos científicos con un calentamiento global limitado al 1,5.ºC y a través del The Climate Pledge , que pide a los signatarios que haya una huella de carbono neto-cero para 2040,una década antes del objetivo del Acuerdo de París de 2050.

"Podemos inspirar a otros a través de la acción y el ejemplo, porque no hay esperanza sin acción", dijo el activista por la justicia climática de 17 años Xiye Bastida, un organizador líder del movimiento juvenil por el clima Fridays for Future. "Estamos luchando por asegurar que este planeta sobrevive y florece para las futuras generaciones, que requiere la cooperación intergeneracional. Countdown se trata de reunirse por edad y sector para proteger el planeta y asegurar que lo dejamos mejor que lo encontramos".

"Cinco años después de la firma unánime del Acuerdo de París, muchos países, compañías y ciudadanos están haciendo lo que pueden en relación con la crisis climática.. Pero esto no es suficiente", dijo Christiana Figueres, ex dirigente del clima de la ONU (2010-2016), ahora cofundadora de Global Optimism. "Esta década es decisiva para lograr lo que es necesario: recortar las emisiones globales a la mitad en los próximos 10 años es vital para llegar al objetivo de emisiones neto-cero para 2050. Estoy encantada de asociarme con Countdown para aumentar este fondo global de optimismo que se necesita para impulsar a cada compañía y país –e involucrar a los ciudadanos- en acciones que desvinculen el carbono de nuestra economía y forma de vida en esta década".

Tras el lanzamiento, Countdown facilitará una serie de grupos de trabajo líderes junto con la red de organizaciones socio de la iniciativa durante el mes de noviembre de 2021. Estos se centrarán en ofrecer un progreso revolucionario para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero en la víspera de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático en Glasgow . Durante la Countdown Summit del próximo año (del 12 al 15 de octubre de 2021, Edimburgo, Escocia), la iniciativa compartirá una huella accionable para un futuro neto-cero y celebrará el progreso que ya se ha hecho.

Los ciudadanos son el componente crítico de esta iniciativa y todo el mundo puede unirse a #JoinTheCountdown de las siguientes maneras:

Conéctese en [email protected]

TED es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la "ideas que vale la pena difundir", a menudo en forma de breves charlas realizadas por pensadores y emprendedores líderes. Muchas de estas charlas tienen lugar en conferencias TED, TED Salons para un público más reducido y miles de eventos TEDx organizados de forma independiente en todo el mundo. Los vídeos de estas charlas están disponibles, de forma gratuita, en TED.com y otras plataformas. Las versiones en audio de las charlas de TED se publican en TED Talks Daily , disponible en todas las plataformas de podcast.

