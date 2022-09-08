TEDCO为服务不足的企业家举办技术博览会

参议员Cardin将与领先的科技公司一起参加马里兰大学帕克分校的活动

马里兰州哥伦比亚2022年9月8日 /美通社/ -- 活动地址：马里兰大学酒店，7777 Baltimore Ave，College Park，MD 20740

内容：马里兰州技术公司经济引擎TEDCO将于2022年9月12日上午9:00在马里兰大学酒店举行免费的科技博览会。TEDCO创立了这次博览会，将马里兰州服务不足的社区中任何行业的企业家和小企业主与技术公司、资源、培训和网络机会建立联系，以助力他们的业务发展。美国参议院小企业和创业委员会主席Ben Cardin（马里兰州民主党籍）与TEDCO密切合作举办了该博览会，并将发表主题演讲。与会者免费；参会者可以在此处了解更多信息并进行注册。

美国小企业管理局（SBA）中大西洋区域管理官John Fleming将介绍SBA和向该地区小企业提供的资源。TEDCO首席执行官Troy LeMaile-Stovall将主持此次技术博览会。

原因：TEDCO致力于为寻求扩大业务足迹和增加未来销售的小型企业提供来自主要科技公司的资源，包括谷歌、Meta、TikTok、Square、微软、eBay、贝宝、亚马逊网络服务和亚马逊等。此次博览会将使众多公司能够了解专业发展培训、销售在线平台、广告技术、云服务等方面的内容。我们鼓励传统上受到创业生态系统服务不足的女性和多样化初创公司创始人和企业主参加免费博览会，并与他们的网络分享免费的博览会新闻。

参与人员：马里兰州拥有超过40万家由妇女和少数族裔拥有的小型企业，分布在全州各地。TEDCO和参议员Cardin共同努力，确保这些才华横溢但往往服务不足的企业家能够获得领先科技公司提供的基本资源，为他们提供更多的发展和繁荣机会。

时间和地点：上午9时至下午2时；2022年9月12日星期一，马里兰州大学酒店，7777 Baltimore Ave，College Park，MD 20740。

上午9:00：简易早餐/社交联络

上午9:40：TEDCO的Troy LeMaile-Stovall致词，

美国小企业管理局John F. Fleming致词，

美国参议院小企业和创业委员会主席Ben Cardin发表主题演讲

上午10:15 – 下午12:00：展厅和参展商培训研讨会

下午12:00 – 下午1:00：午餐/社交联络

下午1:00 – 下午2:00：展厅和参展商培训研讨会

关于TEDCO

马里兰州Technology Development CorporationTEDCO致力于通过促进包容性的创业创新生态系统来加强经济赋能增长。TEDCO在马里兰州发现、投资和帮助基于技术和生命科学的公司发展。有关更多信息，请访问www.tedcomd.com。

媒体联系人 Tammi Thomas

TEDCO首席营销和通信官

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