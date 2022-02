TEHTRIS anuncia su expansión en Europa

Tras una captación de fondos en serie A de 20 millones de euros -todo un récord en el sector de la ciberseguridad-, la scaleup francesa aspira a convertirse en el referente de ciberseguridad en Europa.

PARÍS, 2 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- TEHTRIS, líder mundial en neutralización automática de ciberamenazas y editor de la primera plataforma europea XDR (eXtended Detection and Response), abrirá este año filiales en España y Alemania, además de contar con nuevos socios europeos ya activos en Suiza, Bélgica y Luxemburgo.

TEHTRIS habrá contratado a 160 personas en 2021 y registrado un crecimiento de dos dígitos en su facturación tras una captación de fondos récord en serie A de 20 millones de euros en 2020.

En 2022, TEHTRIS desea contratar a 200 personas para acompañar a las empresas y administraciones europeas en su carrera armamentista tecnológica, destinada a proteger una ciberesfera que se ha convertido en un complejo espacio de combate.

Así, TEHTRIS anuncia la apertura de sus nuevas oficinas en Alemania y España, con la contratación de equipos locales en cada uno de estos países para desarrollar la implantación de esta tecnología única en Europa.

Al mismo tiempo, las tecnologías TEHTRIS continúan desplegándose, elegidas y respaldadas por sus socios europeos, en particular Capgemini, Orange CyberDefense, Nomios, Expleo Group, Sopra Steria, Post (Luxemburgo), Approach (Bélgica) y Eyra Group (Suiza).

Neutralizar los ciberataques sin intervención humana: Soberana por naturaleza, Security & Ethics by Design.

Según la ANSSI, el número de ataques de ransomware aumentó un 255% en Francia en 2021, principalmente en los sectores de la sanidad y la educación.

Para hacer frente a esta compleja amenaza, las empresas y administraciones francesas necesitan hiperautomatizar las tareas de detección para centrar sus equipos de seguridad en misiones de alto valor añadido.

En este contexto, TEHTRIS ha desarrollado la TEHTRIS XDR Platform, primera solución XDR diseñada en Europa y la única del mundo codificada de forma nativa. La detección, el análisis y la neutralización de ransomware, ciberataques y comportamientos inusuales o maliciosos se anticipan y efectúan de forma autónoma e instantánea para amenazas conocidas y nuevos ataques, ello sin acción humana (no se requieren clics). Es la plataforma más abierta a las soluciones del mercado a través de sus APIs.

TEHTRIS X DR Platform es una solución soberana por naturaleza. Protegiendo los archivos y datos de sus clientes internacionales sin leer el contenido, está desarrollada y alojada en Francia y Europa. A través de su colaboración con Open Trusted Cloud de OVHCloud, TEHTRIS ofrece soluciones alojadas en un cloud soberano.

TEHTRIS XDR Platform ya es utilizada en todo el mundo por grupos internacionales, administraciones públicas (ministerios, autoridades locales, etc.), y ha obtenido la certificación Cybersecurity Made in Europe. TEHTRIS es también el único editor de la Unión Europea reconocido por Gartner® como proveedor representativo XDR en la Market Guide for Extended Detection and Response 2021 (guía de mercado para la detección y respuesta ampliadas).

"Nuestra estrategia de desarrollo internacional se basa en nuestra solución holística e hiperautomatizada: la TEHTRIS XDR Platform. Esta solución permite a las organizaciones luchar automáticamente contra el ciberespionaje para hacer frente a amenazas desconocidas, mientras se preserva su Soberanía Digital", comenta Éléna Poincet, cofundadora y CEO de TEHTRIS.

Más allá de Europa, TEHTRIS continúa su desarrollo con la instalación de equipos en Vancouver y Singapur, completando así su oferta de soporte editor en todas las franjas horarias.

Acerca de TEHTRIS

TEHTRIS es un editor líder mundial en neutralización automática de ciberataques sin intervención humana con la TEHTRIS XDR Platform. Con su ingeniería "Security & Ethics by design", esta solución aporta confidencialidad de los datos a los especialistas en ciberseguridad. Gracias a su tecnología, TEHTRIS se posiciona como tercero de confianza (trusted third party) europeo. Con sus socios internacionales, TEHTRIS XDR Platform monitorea, analiza, detecta y neutraliza amenazas en más de 100 países en beneficio de los principales actores de la industria, el transporte, la ingeniería y los servicios, así como de la administración pública. Vigilando constantemente el cibercrimen y escuchando a nuestros clientes, nuestro deseo es reducir al máximo los riesgos para hacer frente a lo imprevisible.

