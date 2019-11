Teijin Aramid renforce sa position de leader du marché grâce à une nouvelle augmentation de sa capacité

ARNHEM, Pays-Bas, 12 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Teijin Aramid, producteur de la fibre aramide Twaron, a annoncé aujourd'hui la seconde phase d'activités destinées à augmenter sa capacité de production. Comme annoncé fin 2017, visant une augmentation de la capacité de plus de 25 % en cinq ans de temps, l'entreprise a poursuivi son processus rigoureux afin de répondre à la demande croissante du marché. Après avoir réalisé la première étape de cette augmentation de capacité par l'élimination des goulots d'étranglement, Teijin Aramid est désormais prêt à effectue la plus grande partie des investissements. En tant que facilitateur majeur de l'innovation au sein d'un certain nombre de marchés, des conteneurs de fret aérien aux vêtements thermorésistants, l'objectif de Teijin Aramid est de renforcer sa position de leader du marché et de finaliser l'augmentation de sa capacité de production d'ici 2022.

L'augmentation de la capacité sera l'occasion d'investir dans de nouvelles technologies qui réduisent les émissions de CO2. À la pointe de l'industrie, l'entreprise reconnait son rôle de leader et s'engage à donner le ton vers une approche du travail plus durable. Il y a une forte demande pour les produits Twaron en raison de leur faible poids, de leur durabilité et de leur robustesse. Ces aspects permettent également à Teijin Aramid de proposer à ses clients des solutions les aidant à adopter une approche plus durable.

L'augmentation de la capacité sera effective sur deux sites de production aux Pays-Bas : Delfzijl et Emmen. Delfzijl est le site de production des monomères et des polymères, et l'usine d'Emmen est utilisée pour le filage. Cette augmentation permettra la création de plusieurs vingtaines de nouveaux postes dans la région.

« Le Twaron est un produit très polyvalent. Il nous permet de développer l'innovation dans des domaines aussi variés que les pneus de voiture ou les engins spatiaux. En tant que chef de file de l'industrie, nous continuons à investir dans le développement des outils de production afin que les innovateurs aient la possibilité de repousser les limites dans un certain nombre de domaines », a commenté Gert Frederiks, PDG et président de Teijin Aramid. « Dans le même temps, nous souhaitons repousser nos propres limites, et utiliser cette opportunité afin de moderniser nos propres outils de production en faisant appel à une approche plus durable. Notre objectif final est de créer une chaîne d'approvisionnement circulaire et durable pour l'aramide. D'une part, cela prend forme en étant plus efficace d'un point de vue énergétique, en prenant part au mouvement de transition énergétique et en utilisant de plus en plus de matières premières vertes. D'autre part, nous continuons à fournir à nos clients des solutions durables en proposant le Twaron. »

Related Links

http://www.teijinaramid.com



SOURCE Teijin Aramid bv