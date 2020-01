Teijin et Envision Virgin Racing annoncent un partenariat sur plusieurs années

Envision Virgin Racing a participé à toutes les séries de courses de Formule E entièrement électrique depuis sa création, devenant l'une des équipes les plus performantes de ce sport avec 11 victoires et 26 podiums, et donnant vie à son initiative « Race Against Climate Change » (Courir contre le changement climatique), tout en recherchant des solutions de mobilité durables.

Basée au Japon et comptant plus de 170 entreprises dans le monde entier, Teijin est un groupe mondial de premier plan axé sur la technologie, opérant dans les domaines des fibres avancées, des plastiques, des composites, des soins de santé et des activités informatiques.

Le groupe Teijin et Envision Virgin Racing s'engagent désormais à échanger leur savoir-faire et à compléter leurs technologies de pointe respectives. Le groupe Teijin développera notamment des matériaux et produits de haute performance qui aideront à améliorer le confort des pilotes d'Envision Virgin Racing. À l'avenir, Teijin explorera également de nouvelles opportunités commerciales grâce au développement et à la fourniture de pièces automobiles légères et hautement performantes, en tirant parti de la liberté de conception qui sera requise pour les automobiles de nouvelle génération.

Teijin profitera également de cet accord de parrainage pour faire connaître sa marque dans les secteurs connexes.

« Grâce à une évolution et une ambition sans faille, nous visons à être une entreprise qui soutient la société du futur en créant une nouvelle valeur », a déclaré Jun Suzuki, président et PDG de Teijin Limited. « En soutenant Envision Virgin Racing, qui participe aux courses de véhicules électriques (VE) comme moyen de sensibiliser au réchauffement climatique, nous développerons des technologies et accumulerons le savoir-faire et les capacités de solutions nécessaires pour les VE du futur qui respectent les réglementations environnementales toujours plus strictes », a-t-il ajouté.

Sylvain Filippi, directeur général de l'équipe, a commenté : « La Formule E est l'une des disciplines des sports automobiles les plus compétitives, ce qui signifie que le moindre avantage gagné est crucial. Pour nous assurer d'en obtenir, Envision Virgin Racing s'associe avec des marques qui partagent la même vision, innovantes et axées sur le climat, et c'est pour cette raison que nous sommes très heureux que le groupe Teijin rejoigne notre famille. Tirer parti de sa riche expertise et de ses technologies composites nous aidera à rester sur la bonne voie, même en dehors des circuits, et nous sommes impatients de travailler ensemble sur notre programme Race Against Climate Change. »

Franz Jung, président du conseil d'administration d'Envision Virgin Racing, a ajouté : « Nous sommes tous ravis d'accueillir les membres du groupe Teijin au sein de l'équipe, et de les voir rejoindre notre liste toujours plus longue de partenaires de classe mondiale, qui nous aident à connaître le succès à la fois sur les circuits et en dehors. »

Lancée en 2014, la Formule E est la première série de courses de voitures monoplaces entièrement électriques au monde, qui s'affrontent sur les circuits dans des centres-villes du monde entier. Le championnat illustre une vision de l'avenir de l'industrie automobile, servant de plateforme pour présenter les dernières innovations en matière de technologie de véhicules électriques et de solutions énergétiques alternatives.

La prochaine course de Formule E aura lieu à Mexico le 15 février. C'est là que le groupe Teijin commencera officiellement a soutenir pleinement l'équipe basée au Royaume-Uni.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1083164/Teijin_EVR_Formula_E.jpg

Related Links

https://www.teijinaramid.com/



SOURCE Teijin Aramid