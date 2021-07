Tejas Networks annonce avoir reçu un investissement stratégique de Panatone Finvest Limited, une filiale de Tata Sons Private Limited, pour une participation majoritaire dans la société

- Panatone Finvest Limited fera une offre à prix ouvert pour acquérir jusqu'à 26,0 % des parts, conformément aux règlements SEBI sur les acquisitions

BANGALORE, Inde, 30 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Tejas Networks (BSE: 540595) (NSE: TEJASNET) a annoncé aujourd'hui avoir signé des accords définitifs avec Panatone Finvest Limited (« Panatone »), une filiale de Tata Sons Private Limited (« TATA »), qui entraîneront :

a) l'attribution préférentielle de 19,4 millions d'actions de participation à un prix de 258 roupies indiennes par action, pour un total de 500 millions de roupies indiennes ;

b) l'attribution préférentielle de 36,8 millions de bons d'option (warrants), chacun donnant le droit de souscrire à 1 (une) action de participation à un prix d'exercice de 258 roupies indiennes par action de participation, pour un total de 9,5 milliards de roupies indiennes, qui peut être exercé par Panatone en une ou plusieurs tranches au cours de la période commençant à la date d'attribution des bons d'option jusqu'à l'expiration de 11 (onze) mois à compter de la date d'attribution des bons d'option ;

c) l'attribution préférentielle de 15,5 millions de bons d'option (warrants), chacun donnant le droit de souscrire à 1 (une) action de participation à un prix d'exercice de 258 roupies indiennes par action de participation, pour un total de 4 milliards de roupies indiennes, qui peut être exercé par Panatone en une ou plusieurs tranches au cours de la période commençant à l'expiration de 12 (douze) mois à compter de la date d'attribution des bons d'option jusqu'à l'expiration de 18 (dix-huit) mois à compter de la date d'attribution des bons d'option ;

d) l'acquisition d'un maximum de 1,3 millions d'actions de Tejas Networks auprès de certains membres de la direction, à un prix ne dépassant pas 258 roupies indiennes par action, pour un total de 340 millions de roupies indiennes, sous réserve des conditions convenues entre les parties ;

Panatone et d'autres sociétés du groupe Tata feront une offre publique pour acquérir jusqu'à 40,3 millions d'actions de Tejas Networks représentant 26,00 % du capital de vote émergent, conformément à la réglementation SEBI sur les acquisitions.

S'exprimant sur cette transaction, M. Saurabh Agrawal, directeur exécutif de Tata Sons Private Limited, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Tejas Networks, l'entreprise indienne leader dans le domaine des télécommunications et des réseaux, qui possède un solide ADN en matière de R&D. Nous avons hâte de travailler avec l'équipe de direction très expérimentée de Tejas Networks et de créer une gamme complète de produits filaires et sans fil compétitifs à l'échelle mondiale. »

M. V. Balakrishnan, président de Tejas Networks, a déclaré : « Nous sommes ravis de notre association avec le groupe Tata, qui a une longue histoire de construction d'entreprises mondiales très prospères. Cette association nous apporte les ressources financières nécessaires, des relations internationales et un écosystème solide pour innover et faire évoluer notre activité. »

M. Sanjay Nayak, PDG et directeur général de Tejas Networks, a déclaré : « Nous avons le privilège de faire partie du groupe Tata, qui possède un riche héritage en tant que marque commerciale la plus visible et la plus fiable d'Inde. Tejas Networks a été créée avec l'objectif de créer en Inde une entreprise d'équipements de télécommunications de premier plan au niveau mondial. L'association avec le groupe Tata accélérera la réalisation de cet objectif et nous permettra de saisir la grande opportunité de marché qui s'offre à nous pour construire une entreprise mondiale financièrement solide, soutenue par une marque de confiance. Je m'engage pleinement à faire de ce projet un succès et je suis enthousiaste à l'idée de la prochaine étape de notre voyage. »

Sanjay Nayak continuera d'occuper les postes de directeur général et de chef de la direction pour diriger Tejas Networks et l'équipe de gestion existante pendant la prochaine phase de croissance.

L'attribution préférentielle des actions et des bons d'option a été approuvée par le Conseil d'administration de Tejas Networks et les transactions sont soumises à l'approbation des actionnaires et à d'autres conditions et approbations habituelles de clôture.

Kotak Mahindra Capital Company Limited agit à titre de gestionnaire de l'offre à prix ouvert et Khaitan & Co agit à titre de conseiller juridique pour la transaction.

