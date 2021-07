Tejas Networks anuncia investimento estratégico da Panatone Finvest Limited, uma subsidiária da Tata Sons Private Limited, por uma participação de controle na empresa

BENGALURU, Índia, 30 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Tejas Networks (BSE: 540595) (NSE: TEJASNET) anunciou hoje que realizou acordos definitivos com a Panatone Finvest Limited ("Panatone"), uma subsidiária da Tata Sons Private Limited ("TATA"), que envolverá:

a) Alocação preferencial de 1,94 crores (unidade da numeração indiana igual a 10.000.000) em ações de capital a um preço por ação de INR 258 por agregação de ações a INR 500 crores;

b) Alocação preferencial de 3,68 crores de bônus de subscrição, cada um com o direito de subscrever 1 (uma) ação de capital a um preço de INR 258 por ação de capital agregado a INR 950 crores, que pode ser exercido pela Panatone em uma ou mais porções durante o período a partir da data de distribuição dos bônus de subscrição até o vencimento de 11 (onze) meses a partir da data de distribuição dos bônus de subscrição;

c) Alocação preferencial de 1,55 crores de bônus de subscrição, cada um com o direito de subscrever 1 (uma) ação de capital a um preço de INR 258 por ação de capital agregado a INR 400 crores, que pode ser exercido pela Panatone em uma ou mais porções durante o período que começa a partir do vencimento de 12 (doze) meses a partir da data de distribuição dos bônus de subscrição até o vencimento de 18 (dezoito) meses a partir da data de distribuição dos bônus de subscrição;

d) Aquisição de até 13 ações de capital lakh da Tejas Networks de determinados funcionários na administração, a um preço não superior a INR 258 por ação agregada a INR 34 crores, sujeito a tais termos e condições, conforme acordado mutuamente entre as partes;

A Panatone e outras empresas do grupo Tata fizeram um anúncio público para adquirir até 4,03 crores de ações de capital da Tejas Networks representando 26% do capital de votação emergente em conformidade com os regulamentos de aquisição da SEBI.

Ao discursar sobre esta transação, o Sr. Saurabh Agrawal, diretor executivo da Tata Sons Private Limited, disse: "Estamos entusiasmados em fazer parceria com a Tejas Networks, a empresa líder de telecomunicações e redes da Índia com um sólido DNA de P&D. Esperamos trabalhar com a equipe de gestão altamente experiente da Tejas Networks e criar um pacote completo de produtos sem fio e com fio competitivos globalmente."

O Sr. V Balakrishnan, presidente da Tejas Networks, disse: "Estamos muito satisfeitos com nossa associação com o grupo Tata, que tem um longo histórico de desenvolvimento de negócios globais de alto sucesso. Esta associação nos oferece os recursos financeiros necessários, os relacionamentos globais e o forte ecossistema para inovar e expandir nossos negócios."

O Sr. Sanjay Nayak, CEO e Diretor Administrativo da Tejas Networks, disse: "Temos o privilégio de fazer parte do grupo Tata, que tem um rico legado como a marca de negócios mais visível e confiável da Índia. A Tejas Networks começou com a visão de criar uma empresa global de equipamentos de telecomunicações de alto nível da Índia. A associação com o grupo Tata acelerará a realização desta visão e nos permitirá abordar a grande oportunidade de mercado disponível para construirmos uma empresa global financeiramente forte, apoiada por uma marca confiável. Estou totalmente empenhado em tornar isso um sucesso e estou animado com a próxima fase de nossa jornada."

Sanjay Nayak continuará como diretor geral e CEO para liderar a Tejas Networks juntamente com a equipe de gestão existente durante a próxima fase de crescimento.

A alocação preferencial das ações e prêmios de subscrição de capital foi aprovada pelo conselho de administração da Tejas Networks e as transações estão sujeitas à aprovação dos acionistas e outras condições e aprovações habituais de fechamento.

A Kotak Mahindra Capital Company Limited está atuando como gerente da oferta aberta e a Khaitan & Co está atuando como consultora jurídica da transação.

Principais contatos:

Para mais informações, visite a Tejas Networks em http://www.tejasnetworks.com ou entre em contato com as relações com investidores: [email protected]

Sr. Santosh Kesavan

[email protected]

Telefone: +91 80 41794600

Panatone:

Harsha Ramachandra,

[email protected]

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/826177/Tejas_Networks_Logo.jpg

