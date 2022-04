Tek Travels DMCC, uma subsidiária integral da TBO Tek Limited, adquire 51% de participação na BookaBed AG

O investimento na BookaBed permitirá que a TBO amplie os serviços e ofertas de seus negócios. A BookaBed AG, com sede na Suíça, também é uma provedora de acomodações B2B para os setores de viagens da Irlanda e do Reino Unido. A BookaBed pretende aumentar sua participação de mercado na Irlanda e no Reino Unido, aproveitando o negócio global de APIs da TBO e a TBO Academy, que treina e instrui agentes de viagens e parceiros comerciais de viagens.

Gaurav Bhatnagar, cofundador e diretor administrativo conjunto da TBO, disse: "Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas a todos da BookaBed na família TBO. A BookaBed viabiliza a entrada da TBO no mercado irlandês e fortalece nossa presença no Reino Unido. Tanto a TBO quanto a BookaBed têm uma oportunidade significativa de aproveitar os pontos fortes de ambas e expandir ainda mais nossa presença nos mercados atuais e futuros. O que torna isso realmente promissor são nossos valores essenciais compartilhados. Existem sinergias em nossos modelos de negócios e visão, mas os valores centrais que compartilhamos são vitais para nos preparamos para o longo prazo. Esperamos fortalecer os negócios da BookaBed sob a liderança contínua de Karl."

Karl Tyrrell, CEO da BookaBed, acrescentou: "Estamos muito entusiasmados em firmar uma parceria com a TBO e estamos muito satisfeitos por nos juntarmos à família TBO. À medida que o mundo retorna às viagens, a BookaBed espera alavancar a tecnologia e o conteúdo da TBO. Tudo isso, combinado com o amplo alcance de distribuição e a posição de mercado da BookaBed na Irlanda e no Reino Unido, cria um valor ainda mais atraente para os parceiros clientes da BookaBed."

"Manteremos o padrão de atendimento atual oferecido a nossos clientes, além de promover e operar a marca BookaBed, muito conhecida nesses mercados. Não haverá mudanças em nossas equipes de gestão, vendas ou suporte."

A TBO ganhou vários reconhecimentos ao longo dos anos e ganhou consistentemente o prestigiado World Travel Awards, como principal portal de viagens B2B da Índia desde 2019. Sua proposta TBO+ é um programa de recompensas abrangente, que foi desenvolvido exclusivamente para que os compradores possam ganhar pontos de recompensa. A TBO tem uma plataforma dedicada de reservas de viagens corporativas, a Paxes, e seu primeiro negócio B2C, Zamzam.com, com foco no turismo religioso, tornando a TBO um ecossistema de viagens realmente simplificado.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1799676/TBO_Bookabed.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1772428/TBO_Logo.jpg

FONTE TBO.COM

SOURCE TBO.COM