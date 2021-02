Tekce Overseas : « Bitcoin à son apogée, profit réalisé dans l'immobilier »

Évaluant l'évolution du marché, Bayram Tekce, président de Tekce Overseas, a déclaré : « Avec notre objectif d'être un pionnier de la PropTech, les méthodes de paiement cryptées ont toujours été à notre ordre du jour. Durant cette période, où la valeur de Bitcoin a atteint des niveaux records, nous avons créé une valeur significative grâce aux méthodes de paiement fiables et faciles que nous offrons aux investisseurs et nous avons connu une forte augmentation de la demande à cet égard. »

Plus de 50 biens immobiliers vendus au cours des 2 derniers mois

Bayram Tekçe, qui a réalisé la première vente de biens immobiliers avec la cryptomonnaie au monde en 2017, a déclaré avoir vendu plus de 50 biens immobiliers au cours des deux derniers mois, lorsque le marché de la cryptomonnaie a atteint son apogée. Il a ajouté que la Turquie, ayant une économie libérale, offre de nombreuses opportunités aux investisseurs en cryptomonnaie pour équilibrer leurs actifs en utilisant l'investissement immobilier comme levier.

Le Bitcoin, la cryptomonnaie qui a le plus grand volume sur le marché, est à l'ordre du jour ces derniers temps avec des hausses de prix record. La troisième Bitcoin Halving a eu lieu le 11 mai 2020 avec pour objectif de ralentir la production et d'équilibrer l'offre sur le marché. Grâce à cette réduction de moitié, Bitcoin devrait gagner en valeur en tant que moyen d'échange ou d'investissement. En outre, les investisseurs à la recherche d'un outil qui ne perdra pas de valeur en raison de la pandémie mondiale, l'élection présidentielle américaine et l'intérêt croissant des entreprises dans ce domaine ont également déclenché l'augmentation de la valeur. Étant une monnaie numérique décentralisée, le Bitcoin attire l'attention de nombreux investisseurs à la recherché de la sécurité de leur patrimoine.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1428972/Tekce_Overseas.jpg

